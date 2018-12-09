3 con giáp dư sức kiếm bạc tỷ, gom hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà trong 15 ngày tới

Nhờ phúc lộc trời cho cộng thêm sự khôn ngoan, nhạy bén và có chí làm giàu nên 3 con giáp sau dễ dàng trở thành đại gia, giàu sang tột đỉnh trong tháng cuối năm 2018.

Bước vào tháng 12/2018, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, phúc đức tràn vào nhà nên Dần sẽ có vô số sơ hội để phát triển sự nghiệp, làm gì cũng may mắn thuận lợi ngoài mong đợi. Chỉ cần có gan làm giàu Dần nhất định sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đứng trên bục vinh quang trong 15 ngày tới.

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều kiên định, thông minh và nhạy cảm với việc kiếm tiền. Chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, càng không xu nịnh bợ đỡ bất cứ ai Dần cũng có thể tự mình vươn lên đổi đời, làm giàu nhanh chóng.

Mặc ai túng thiếu, Tý cứ tiền đầy túi, tình đầy tim mà đón Tết 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ đầu đến cuối năm 2018 người tuổi Tý liên tiếp đón nhận cơn mưa may mắn, cứ ra đến ngõ là tiền rơi trúng đầu. Họ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của công việc để vươn lên khẳng định vị thế của mình chốn công sở. Thăng chức, tăng lương, nhu nhập cải thiện là chuyện hiển nhiên với Tý.

15 ngày cuối năm 2018, những nỗ lực bấy lâu nay của Tý sẽ được đáp đền xứng đáng với việc kinh doanh một vốn bốn lời. Bất cứ dự án nào có Tý nhúng tay vào đều thành công vang dội, lời cực lớn. Mặc ai túng thiếu, Tý cứ tiền đầy túi, tình đầy tim mà đón Tết 2019.

Những kiếp nạn tháng trước sẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cơ hội làm ăn vượng phát, hưng thịnh bám riết không buông con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, may mắn ngập đời. Cộng thêm bản tính nhân hậu, chan hòa lại khéo giao tiếp nên họ được lòng rất nhiều người. Mỗi khi gặp phải bất trắc con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ, bề trên tiếp sức mà tai qua nạn khỏi, bình an vô sự.

Những kiếp nạn tháng trước sẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cơ hội làm ăn vượng phát, hưng thịnh bám riết không buông con giáp này. Hợi hãy tận dụng triệt để thời cơ để kiếm thật nhiều tiền, tiêu xài thả ga cũng không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.