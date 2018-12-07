3 con giáp là con cưng của thần tài, cả đời không biết nợ nần là gì

Càng về hậu vận Tý càng được thần tài nuông chiều, ban cho vô số cơ may hiếm có khó tìm. Đặc biệt, từ tuổi 35 trở đi Tý sẽ muốn gì được nấy, xây dựng được cuộc sống đủ đầy, sung túc vững vàng. Hơn cả, hôn nhân của người tuổi Tý cũng mặn nồng, ấm êm.

Trời sinh người tuổi Tý khôn khéo, tinh anh lại giỏi giang nên ngay từ khi còn trẻ đã dễ dàng tạo được tiếng vang trong sự nghiệp. Con đường công danh rộng mở, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên cả đời Tý không biết nợ nần là gì, càng không phải chịu cảnh thiếu trước hụt sau như người khác.

Họ khôn ngoan, sáng tạo lại biết dùng người nên càng vươn lên vị trí cao hơn càng thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, cá tính lại có khát khao vươn lên nên dù trải qua vô số chông chênh, thất bại người tuổi Dần vẫn quyết tâm đeo đuổi đam mê, hiện thức hóa ước vọng đổi đời của mình. Họ dồn hết tâm huyết cho mọi việc mình làm, không so đo tính toán, cũng không so bì với ai nên thành quả luôn vượt xa mong đợi.

Dần chỉ cần 5 năm khởi nghiệp đã có thể gầy dựng được cơ đồ người khác cả đời phấn đấu mới bì kịp. Họ khôn ngoan, sáng tạo lại biết dùng người nên càng vươn lên vị trí cao hơn càng thành công vang dội. Sau tuổi 35, tiền đầy túi, tình đầy tim, của nả đầy nhà chính là những gì Dần có.

Sự nghiệp ổn định, tài vận vượng phát sẽ giúp hậu vận của Thân sung túc đủ đầy, tiêu xài thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường sống an phận, không quá tham vọng, cũng không ước nguyện xa xôi. Họ chỉ mong cuộc sống êm đềm, đủ ăn đủ mặc nhưng trời luôn cho nhiều hơn thế. Sở hữu khối óc tinh anh, nhanh nhẹn nên Thân rất nhạy bén với các cơ hội làm giàu, sau một đêm trở thành đại gia trong sự ngỡ ngàng của thiên hạ.

Hô mưa gọi gió, giàu sang có tiếng giúp không chỉ Thân mà gia đình, người thân của họ cũng được nhờ cậy rất nhiều. Sự nghiệp ổn định, tài vận vượng phát sẽ giúp hậu vận của Thân sung túc đủ đầy, tiêu xài thả ga.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.