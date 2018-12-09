Cảnh báo: 3 con giáp bị vận xui đeo bám, tiền mất tật mang, đen đủi đủ đường trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 09/12/2018 10:30

Là 3 con giúp xui xẻo nhất năm 2019 nên họ làm đâu thua lỗ đó, nếu không cần thận còn lâm vào cảnh tiền mất tật mang, trắng tay chỉ sau một đêm.

Bước vào năm 2019 top con giáp sau phải cẩn trọng hết mức bởi vận xui ập xuống đầu tới tấp sẽ khiến họ lao đao lắm phen, khó ngóc đầu lên nổi.

Cảnh báo: 3 con giáp bị vận xui đeo bám, tiền mất tật mang, đen đủi đủ đường trong năm 2019 - Ảnh 1
Không chỉ thất bại trong công việc, tiền của đội nón ra đi mà đường tình duyên của Hợi cũng trắc trở ê chề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi nổi tiếng là con giáp có phúc có phần, may mắn hơn người. Thế nhưng, chính vì ỷ lại, chủ quan lại dễ dàng hài lòng với hiện tại nên năm 2019 Hợi sẽ gặp phải vô số rắc rối. Không chỉ thất bại trong công việc, tiền của đội nón ra đi mà đường tình duyên của Hợi cũng trắc trở ê chề.

Nếu không nhanh chóng thay đổi, tỉnh táo trước mọi cám dỗ và bình tĩnh giải quyết từng việc một thay vì bị hoàn cảnh làm cho rối bời thì việc Hợi lâm vào cảnh trắng tay gần như là chuyện hiển nhiên.

Cảnh báo: 3 con giáp bị vận xui đeo bám, tiền mất tật mang, đen đủi đủ đường trong năm 2019 - Ảnh 2
hìn đen đủi đến mức khả năng rất cao sẽ vướng vào kiện tụng hoặc gặp phải tai nạn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bị họa thị phi đeo bám nên những người ngày thường Thìn hết lòng tin tưởng, thương yêu lại quay sang “đâm thọc”, nói xấu sau lưng, thậm chí tìm trăm phương nghìn kế để hãm hại con giáp này. Thìn đen đủi đến mức khả năng rất cao sẽ vướng vào kiện tụng hoặc gặp phải tai nạn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Cuộc sống hoàn toàn đảo lộn, kiếp nạn này chưa qua thì tai ương khác đã ập xuống đầu khiến Thìn dù có ba đầu sáu tay cũng không thể chống đỡ nổi. Thế nên, thay vì dương dương tự đắc Thìn nên học cách đa nghi, phòng thủ để hạn chế tối đa thiệt hại trong năm 2019.

Cảnh báo: 3 con giáp bị vận xui đeo bám, tiền mất tật mang, đen đủi đủ đường trong năm 2019 - Ảnh 3
 Trong năm 2019, Dần tuyệt đối đừng đầu tư kinh doanh hay cho ai vay mượn kẻo túi không còn đồng nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều mạnh mẽ, cá tính và rất kiên cường. Những việc tưởng chừng như bế tắc lại được họ giải quyết đâu ra đấy, thấu tình đạt lý đến mức ai cũng thán phục. Đây cũng chính là nguồn cơn của việc Dần bị những người xấu tính, thua kém vì ganh tỵ mà sinh ra thù hằn, hãm hại họ.

Bị tiểu nhân ngáng đường nên công danh sự nghiệp của Dần sẽ dẫm chân tại chỗ, không thể phát triển thêm được chút nào. Trong năm 2019, Dần tuyệt đối đừng đầu tư kinh doanh hay cho ai vay mượn kẻo túi không còn đồng nào.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bước chân vào tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này phải đề cao cảnh giác, cẩn thận trăm bề kẻo tiền mất tật mang, hao tài tốn của.

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