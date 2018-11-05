3 con giáp có chạy đằng trời cũng không thoát vận xui trong tháng tới, xem ngay để biết cách hóa giải

Tháng 12/2018 tới, 3 con giáp này hãy đề cao cảnh giác, cẩn thận hết mực kẻo xui xẻo ám vận, không chỉ làm ăn thua lỗ mà sức khỏe cũng suy giảm nghiêm trọng.

Chính vì những điềm xấu cứ ùn ùn kéo đến Dần hãy cân nhắc cẩn thận trước mỗi quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu làm ăn buôn bán, Dần hãy hợp tác với người tuổi Mão, Tuất, Ngọ bởi đây chính là quý nhân giúp cuộc sống của bạn tươi sáng, may mắn hơn. Dần đừng dại dột chọc giận người tuổi Mùi, Thân, Tỵ kẻo mang họa vào nhà.

Tiền bạc thất thoát, nguy cơ bị mất cắp chính là vận đen mà Dần phải gánh chịu trong tháng cuối năm 2018. Thế nên, tốt nhất Dần đừng đeo trang sức đắt giá, cũng đừng cho bất cứ ai mượn tiền kẻo tiền mất tật mang.

Dẫu đã cẩn thận hết mực nhưng vì bị vận xui đeo bám nên Ngọ không thể tránh khỏi cảnh thất thoát tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, tháng 12/2018 người tuổi Ngọ phải chịu cảnh phá tài, tiền của trong nhà đội nón ra đi. Dẫu đã nỗ lực kiếm tiền cả năm, đã cẩn thận hết mực nhưng vì bị vận xui đeo bám nên Ngọ không thể tránh khỏi cảnh thất thoát tài chính.

Nếu là đàn ông tuổi Ngọ, bạn rất dễ vì máu đỏ đen mà rước thêm đống nợ khổng lồ, vượt quá khả năng chi trả. Thậm chí, nghiêm trọng hơn còn có thể vướng vào vòng lao lý. Phụ nữ tuổi Ngọ cũng phải tỉnh táo trước những món hời, bởi rất có thể đấy là miếng mồi của kẻ xấu nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn.

Tuất hãy hạn chế đi xa, cũng đừng chạy xe khi uống rượu bia để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vì Mậu Tuất 2018 là năm tuổi của con giáp này nên mọi điều trong cuộc sống của họ đều không như ý. Tai bay vạ gió ập xuống đầu khiến Tuất chống đỡ mãi cũng kiệt sức, đành chấp nhận gánh lấy tất cả. Tuất hãy hạn chế đi xa, cũng đừng chạy xe khi uống rượu bia để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho bản thân.

Thay vì mất ăn mất ngủ, lo lắng trăm bề Tuất hãy giữ tâm hồn thanh tịnh, chăm làm việc thiện để tích thêm công đức, phúc lộc cho mình. Chỉ cần bước sang năm 2019 vận số của Tuất sẽ khởi sắc ngoạn mục, may mắn hơn người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.