3 con giáp đường tài lộc sáng như sao, tài khoản nhảy số ầm ầm trong tháng 9 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 15/10/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, đường tài lộc sáng như sao trên trời, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm trong tháng 9 Âm lịch.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được Thần Tài chiếu mệnh, vận trình sáng như sao khiến ai cũng ganh tỵ. Trong tháng 9 Âm lịch, tài khoản ngân hàng của bạn nhảy số ầm ầm, tiêu hoài không hết. Những dự định của bạn được thực hiện và đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

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Tý là con giáp may mắn, đạt được nhiều thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn gặp được khá nhiều điều bất ngờ, chuyện tiền bạc chạm đỉnh. Được quý nhân soi đường dẫn lối nên vận trình của bạn phất lên ngoài mong đợi. Vận trình của bạn sẽ có nhiều cú lội ngược dòng, tiền tài thăng hoa vô đối. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều thử thách hoặc tin vui sắp xảy ra.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, vận trình của bạn thăng hoa, chạm đỉnh, muốn gì được nấy. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng nên có nhiều cơ hội thăng tiến, vươn lên vị trí cao như bản thân mong đợi. Bạn đạt được nhiều thành quả tốt, tiền bạc cứ đồ về ầm ầm không đếm hết.

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Sửu phải chịu nhiều thử thách nhưng vẫn vượt qua được - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, bạn sẽ gặp phải nhiều thử thách. Tuy nhiên đừng nản lòng, hãy cố gắng hoàn thành tốt những việc được giao. Chắc chắn sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được nhiều bài học kinh nghiệm xương máu, kèm với lời khen tâng bốc ngút trời của cấp trên, đồng nghiệp. Những người có cái nhìn không tốt về bạn trước đây cũng bắt đầu thay đổi và trở nên niềm nở, yêu mến bạn hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn nhận được ân sủng của trời Phật nên vận trình suôn sẻ, thuận lợi hơn bản thân mong đợi. Công việc của bạn sẽ đón chào nhiều điều bất ngờ. Đặc biệt là bạn có khả năng biến thù thành bạn, không còn bất cứ hiềm khích gì với ai như trước đây. Đồng nghiệp cũng trở nên yêu mến bạn hơn, không còn ấn tượng xấu về nhau.

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Mùi có vận tài chính ổn định hơn những gì bản thân mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Mối quan hệ này sẽ tiến đến chuyện trăm năm, cả hai sẽ có nhiều thời gian tốt đẹp, hạnh phúc khi ở bên nhau. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhiều niềm vui tìm đến mình trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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