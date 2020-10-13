17 ngày tới, 3 con giáp được chấm số đỏ, ngủ êm ái trên đống tiền, tha hồ mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 13/10/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, được Thần Tài chấm số đỏ, ngủ êm ái trên đống tiền, tha hồ mua nhà sắm xe trong 17 ngày tới khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Thần Tài chấm số đỏ, liệt vào danh sách vàng giàu có ngút trời. Bạn là người có năng lượng, suy nghĩ tích cực nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng ứng biến, xử lý tình huống của mình. Nhờ vậy mà bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, vượng phát trong công việc lẫn chuyện tiền bạc.

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Thìn là con giáp may mắn tha hồ vùng vẫy trên đống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong 17 ngày tới, bạn là con giáp may mắn, có thể trở thành đại gia nhận được nhiều sự kính nể của thiên hạ. Bạn tha hồ nằm vùng vẫy trên biển tiền, muốn tiêu bao nhiêu có bấy nhiêu không sợ nghèo khổ. Những giai đoạn khó khăn dần dần qua đi, bạn chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui đến với mình.

Tuổi Thân

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Thân là con giáp có bản lĩnh kiếm nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp bản lĩnh có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh. Nữ tuổi Thân được mệnh danh là nữ vương khiến nhiều người nể phục tài năng. Nam tuổi Thân nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên vì cách xử lý tình huống, vượt khó khăn vô cùng thành công. Trong công việc, bạn được cấp trên giao phó cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhờ bản lĩnh, bạn đã hoàn thành một cách xuất sắc nhất.

Tuổi Dậu

Dậu nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Bạn có tài giao tiếp giỏi, giải quyết vấn đề nhanh gọn nên được cấp trên đánh giá khá cao. Trong thời điểm này, bạn tha hồ tiêu tiền không lo nghĩ. Những việc bạn làm đều được cấp trên xem trọng. Có thể bạn sẽ được giao cho nhiệm vụ quan trọng nhất, hãy nắm bắt cơ hội này để thăng tiến không ngừng.

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Dậu nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên, đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Dậu độc thân tìm được người như ý, cả hai tâm đầu ý hợp. Dậu có gia đình, người yêu có nhiều thời gian hẹn hò, hâm nóng tình cảm. Vì vậy mà mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, thăng hoa hơn những gì bản thân mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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