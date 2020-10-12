3 con giáp ‘bốn trăm’: Tiền trăm tỷ, hạnh phúc trăm năm, sống lâu trăm tuổi, trăm trận trăm thắng

Tâm linh - Tử vi 12/10/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được sao tốt chiếu mệnh nên có trong tay tiền tỷ, vận trình suôn sẻ từ khi sinh ra đến khi già đi, công thành danh toại.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão được sao tốt chiếu mệnh nên vận trình ngày một thăng tiến. Từ khi còn trẻ, bạn đã không phải lo lắng bất cứ điều gì về tiền bạc. Bạn muốn gì được nấy, vận tiền tài đều ổn định, không phải vay mượn khắp nơi.

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Mão là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Khi già đi bạn cũng nhận được hồng phúc ơn trên ban cho nên sống lâu trăm tuổi. Số tiền trong tài khoản của bạn đạt đến con số đáng ngưỡng mộ. Công danh, tiền bạc của bạn vô cùng viên mãn, không gì có thể sánh bằng.

Nhờ vậy, Mão là con giáp may mắn, sống trong nhung lụa, không có bất cứ áp lực nào trong cuộc sống. Trong cuộc sống hôn nhân, bạn cũng được đối phương tôn trọng, yêu thương hết mực. Bạn là người chồng, người vợ có trách nhiệm và luôn suy nghĩ thấu đáo cho bạn đời của mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp bản lĩnh có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn xảy ra với mình. Trong công việc, bạn có cơ hội chứng minh tài năng của mình khiến nhiều người nể phục. Những việc bạn làm đều khiến nhiều người kính nể, tiếng nói luôn có trọng lượng. Nói chung bạn có số lãnh đạo, được cấp dưới vô cùng nể phục.

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Mùi được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu hôn nhân, nữ tuổi Mùi là người vợ người mẹ tốt, được chồng con kính trọng. Nam tuổi Mùi là người đàn ông tử tế, có trách nhiệm và có tài kiếm tiền siêu đỉnh. Nhờ vậy bạn có cuộc sống đủ đầy, ít khi vướng vào nợ nần.

Tuổi Hợi

Hợi đạt được khá nhiều thành tựu trong công việc lẫn cuộc sống. Bạn có số hưởng từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều có cuộc sống êm ấm, ít khi rơi vào biến cố không giải quyết được. Những việc bạn làm đều mang lại nhiều thành tựu hơn những gì bản thân mong muốn.

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Hợi được nhiều người khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm hôn nhân, bạn là con giáp có trách nhiệm, luôn đặt đối phương lên hàng đầu. Khi có gia đình, bạn được mệnh danh là người chồng, người vợ của năm vì luôn làm tròn trách nhiệm của mình.

Bên cạnh đó, nhờ ăn ở lương thiện nên bạn được ơn trên ban cho sức khỏe tốt. Những người tuổi Hợi ít khi bị bệnh vặt, lúc nào cũng ở trạng thái khỏe mạnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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