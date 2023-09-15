3 con giáp đón nhận chuỗi vận may về tài lộc liên tiếp 5 ngày (16, 17, 18, 19 và 20/9): Lắm phúc nhiều tiền, hỷ sự ngập tràn, công thành danh toại

Người tuổi Sửu có tính cách điềm đạm, thận trọng. Trong công việc hay cuộc sống, con giáp này luôn chăm chỉ, tận tâm. Chính điều này giúp bản mệnh được người khác tin tưởng, yêu mến. Thời gian gần đây, tuổi Sửu gặp một số khó khăn nhất định, cố gắng nhiều nhưng thành qua thu được không đạt như mong đợi.

Người làm công ăn lương có thể tiếp nhận thêm công việc tay trái, giúp gia tăng thu nhập. Tuổi Sửu kiên trì, làm việc chăm chỉ nên có thể đạt được thành tích tốt, tiền của thu được ngày một nhiều.

Tử vi dự báo rằng liên tiếp 5 ngày (16, 17, 18, 19 và 20/9), tuổi Sửu rũ sạch vận đen, đón nhận nhiều may mắn. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thẳng thắn, rất hướng ngoại nên có rất nhiều bạn bè. Con giáp này cũng là người hay giúp đỡ người khác nên sẽ luôn có quý nhân giúp đỡ khi khó khăn

Liên tiếp 5 ngày (16, 17, 18, 19 và 20/9), hoạnh tài của con giáp này vô cùng hanh thông. Người tuổi Dậu sẽ có được rất nhiều khoản thu từ nguồn thu phụ bên ngoài. Ngoài ra, con giáp này sẽ còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn hoặc được tăng tiền thưởng do có hiệu quả công việc tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn và cũng sẽ đón một vụ mùa bội thu vào tháng 6 Âm lịch.

Trí thông minh và sự hóm hỉnh của con giáp này sẽ là chìa khóa thành công của họ. Sự khéo léo và linh hoạt của họ sẽ giúp họ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Cho dù trong lĩnh vực chuyên môn hay đổi mới kinh doanh, những người tuổi Thân sẽ đạt được thành tích xuất sắc và phần thưởng xứng đáng.

Ngoài ra, liên tiếp 5 ngày (16, 17, 18, 19 và 20/9), con giáp tuổi Thân cũng sẽ đón nhận chuỗi vận may về tài lộc. Đây là giai đoạn giàu có không ngừng của họ.

Con giáp này cần giỏi nắm bắt các cơ hội đầu tư khác nhau, lập kế hoạch tài chính hiệu quả cho bản thân và duy trì nỗ lực và trí tuệ không ngừng để tiếp tục gặt hái những vụ mùa bội thu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.