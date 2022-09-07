Thời gian từ đầu năm đến giờ, con giáp này có thể đã phải trải qua khá nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, vận may đang đến rất gần với tuổi Mão.

Người cầm tinh con mèo có tính cách nhanh nhẹn, hiền lành và tử tế. Trong công việc, dù lớn hay nhỏ, họ luôn là người có trách nhiệm và được đồng nghiệp yêu thương, quý nhân sẵn lòng giúp đỡ.

Ngoài ra, nhờ sự nâng đỡ của quý nhân phù trợ, vận trình của tuổi Mão trong tháng mới sẽ vô cùng thuận lợi.

Tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp (8/9 - 14/9) cho biết người tuổi Mão sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp. Công việc suôn sẻ, thu nhập cũng tăng cao giúp con giáp này có một tháng no đủ, không phải suy nghĩ nhiều về tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp (8/9 - 14/9), tuổi Tị thể hiện sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc. Thậm chí con giáp này vốn là người không hề thích trì hoãn nhưng trong lúc này, việc trì hoãn có khả năng giúp bản mệnh tạo ra những đột phá sáng tạo mới thay vì cứ cứng nhắc trong cách làm việc.

Khi con giáp này hoàn thành tốt công việc thì lại càng có xu hướng tham công tiếc việc và càng muốn nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ phải đi lại nhiều hơn bình thường, sẽ vất vả nhiều hơn trước đây đấy. Thời điểm này là lúc tuổi Tị nên dồn hết tâm sức và trí lực để có thể cải thiện vận trình của mình tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp (8/9 - 14/9), vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi ổn định, không có quá nhiều áp lực. Khi mà con giáp này đang có công việc đâu vào đó thì việc dành thời gian để tăng cường các mối quan hệ xã giao cũng giúp thêm đối tác và dễ nhận được tiền, quà hoặc mời đi ăn uống lắm đấy.

Bản mệnh được quý nhân Tam hợp nâng đỡ nên có khả năng hấp dẫn cực lớn với người khác phái. Nhờ thế mà tuổi Mùi tìm thấy một nửa sau bao lâu nay. Thực ra, cũng bởi con giáp này đã tự tin hơn vào chính bản thân mình, biết được mình cần gì, muốn gì chứ không phải lựa chọn người yêu theo tiêu chuẩn phù phiếm nữa.

Thực Thần trao cho bản mệnh thêm cả cơ hội để phát tài phát lộc trong 7 ngày này nữa. Người làm kinh doanh hàng hóa bán rất chạy bởi sức mua sắm của mọi người trong dịp lễ tăng lên rõ rệt. Con giáp này có khoảng thời gian rất vui nhưng nên lưu ý việc đi lại sao cho an toàn bởi có thể gặp vận hạn về sức khỏe đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

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