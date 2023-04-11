3 con giáp chuẩn bị được tăng lương, thăng chức vào cuối tháng 4/2023: vận trình thăng tiến, thu về nhiều thành tựu, muốn không phát tài cũng khó

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 17:06

Vào cuối tháng 4/2023 này, 3 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đột phá trong công việc so với tháng trước, con đường tài lộc cực kỳ thịnh vượng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có một tháng phải nói là mỹ mãn. Xem bói vào cuối tháng 4/2023, con giáp này vận trình sáng rỡ, những đen đủi xui xẻo trước đó đều tan biến, mọi sự suôn sẻ thuận lợi vô cùng.

Công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, không còn xáo trộn nhiều mà đã dần đi vào khuôn khổ. Lại thêm quý nhân chỉ lối dẫn đường nên thời cơ không bị vụt qua, nắm bắt cơ hội để thể hiện sức mình.

3 con giáp chuẩn bị được tăng lương, thăng chức vào cuối tháng 4/2023: vận trình thăng tiến, thu về nhiều thành tựu, muốn không phát tài cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc cũng vượng phát khi mà thu nhập chính vẫn ổn định, thậm chí còn có chiều hướng tăng nhẹ. Với người làm công ăn lương, có thể sẽ đón niềm vui khi có thêm lương thưởng hay thu nhập từ nghề tay trái. Riêng người buôn bán kinh doanh thì có một tháng phát tài, tiền về như nước khi chuyện làm ăn càng cuối tháng càng khởi sắc.

Đường tình duyên của bản mệnh đang trên đà tăng tiến. Đào hoa vượng giúp cho người có đôi tình yêu thêm nồng nàn cháy bỏng, người độc thân thì dễ tìm được người cùng chung đôi chung lối.

 

Tuổi Thìn

Những chú rồng, đứa con của trời đất vốn sinh ra đã được trời phú cho vận mệnh may mắn hơn những con giáp khác. Song tất nhiên, cuộc đời không thể tránh khỏi những lúc chật vật, khó khăn. Cuối tháng 4/2023 cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi chuyện mình vận mệnh của người tuổi Thìn.

Những khó khăn tài chính trước đây sẽ được bạn giải quyết hoàn toàn trong thời gian này. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập cũng theo chiều hướng đi lên nhanh chóng. Thậm chí, với một số người, cơ hội đổi đời có thể xuất hiện chỉ sau 1 đêm.

Trong công việc cũng như cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn, tưởng chừng sắp thất bại thì quý nhân lại xuất hiện, đưa tay giúp đỡ, giúp con giáp này tìm được đường hướng giải quyết. Không chỉ được quý nhân phù trợ mà may mắn cũng sẽ ùn ùn kéo tới với con giáp này vào cuối tháng 4/2023. Theo tử vi phương Đông, thời gian tới người tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, mưu sự tất thành, không gặp phải trở ngại gì đáng kể.

Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh nên tiền bạc cứ thế kéo đến với người tuổi Thìn, thậm chí đôi khi tin vui tới tấp khiến con giáp này cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hãy yên tâm phấn đấu lao động, thành quả sẽ được đền đáp xứng đáng.

3 con giáp chuẩn bị được tăng lương, thăng chức vào cuối tháng 4/2023: vận trình thăng tiến, thu về nhiều thành tựu, muốn không phát tài cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cuối tháng 4, người tuổi Tỵ cũng bước vào cục diên tương hợp nên vận thế cũng khởi sắc hơn tháng trước, cho dù gặp bất cứ phiền phức nào cũng đều sẽ có thể thuận lợi vượt qua.

Bắt đầu từ cuối tháng 4, với sự trợ giúp, dẫn đường chỉ lối của quý nhân là người thân trong gia đình sẽ giúp sự nghiệp của con giáp này phát triển với tốc độ thần tốc chưa từng có. Vì thế, việc thăng chức tăng lương ắt sẽ xảy ra, còn người tự làm chủ, tự kinh doanh sẽ kiếm được những mối khách hàng giàu tiềm năng. 

3 con giáp chuẩn bị được tăng lương, thăng chức vào cuối tháng 4/2023: vận trình thăng tiến, thu về nhiều thành tựu, muốn không phát tài cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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