TOP 3 Cung hoàng đạo tài có lộc khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào túi như THÁC ĐỔ vào hai ngày tới (12-13/4)

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 16:49

Hai ngày tới, 3 cung hoàng đạo này phất lên như diều gặp gió, nhanh chóng trở nên giàu có, tài lộc ít ai sánh bằng.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, hai ngày tới dễ gặp cản trở đối với Kim Ngưu. Có vẻ như chòm sao này đang gặp khó khăn để làm quen với những người đồng nghiệp mới và thích nghi với môi trường làm việc. Chỉ khi bạn chịu cởi mở hơn để có sự hoà hợp tốt với mọi người thì mới có thể phát huy tốt năng lực của bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình yêu đôi lứa thăng hoa. Người độc thân sẽ nhanh chóng tìm gặp được một nửa yêu thương nhờ sự năng nổ, hoạt bát của mình khi tham gia các hoạt động tập thể. Song song đó, những người đã lập gia đình cũng có được một ngày đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc bên cạnh người bạn đời của mình.

TOP 3 Cung hoàng đạo tài có lộc khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào túi như THÁC ĐỔ vào hai ngày tới (12-13/4) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc, chuyện tiền nong có vẻ may mắn hơn mọi ngày. Theo tử vi, đây sẽ là một ngày tài lộc vượng phát đối với người thuộc cung này. Bạn có thể nhận được những món quà có giá trị hoặc thu được khoản nợ còn tồn đọng trước đó.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy, hai ngày tới, Cự Giải hãy chủ động nhanh chóng thực hiện những điều mình muốn, thường sẽ không đạt được nếu bạn suy nghĩ quá nhiều. 

Sự nghiệp: Bạn nên mạnh dạn hơn ở nơi làm việc, nếu không chủ động đấu trang cho những gì mình muốn thì người khác sẽ nghĩ bạn là người không có chí cầu tiến và cũng sẽ không muốn làm việc cùng bạn.

TOP 3 Cung hoàng đạo tài có lộc khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào túi như THÁC ĐỔ vào hai ngày tới (12-13/4) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Cự Giải có thể có cơ hội để cải thiện nguồn tài chính trong thời gian tới. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội và lập kế hoạch quản lý tiền bạc cụ thể thì sẽ nhanh chóng thu về nhiều thành quả xứng đáng.

Tình duyên: Bản thân cung hoàng đạo này cũng không biết mình cần gì, muốn gì nên con đường đến với tình yêu càng thêm gian nan, trắc trở. Có vẻ như bạn cần dành thời gian để lắng nghe trái tim mình nhiều hơn trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ mới.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Vận trình công danh sự nghiệp của Xử Nữ thăng tiến vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Có thể ban đầu bạn còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên vượt qua được.

Ngoài ra cơ hội tài lộc cũng tìm đến Nữ Nhi, nhất là người làm nghề buôn bán kinh doanh, làm tự do sẽ có vận may tiền bạc khác lớn. Người làm công ăn lương nếu có nghề tay trái thì thu nhập cũng tăng lên đáng kể, bạn cứ thoải mái chi tiêu trong thời gian tới.

TOP 3 Cung hoàng đạo tài có lộc khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào túi như THÁC ĐỔ vào hai ngày tới (12-13/4) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Song chuyện tình cảm có điềm báo sa sút. Cung hoàng đạo này vì quá bận rộn với công việc nên không dành đủ thời gian để quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình nên tạo ra các khoảng cách, kẽ nứt mà kẻ thứ ba muốn xen vào.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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