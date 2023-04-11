THẦN TÀI báo mộng đúng 0 giờ ngày 12/4, 3 con giáp này nhận phước lộc NGÀN NĂM có một, chuẩn bị tinh thần kẻo may mắn kéo đến không kịp trở tay

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 11:24

Từ 0 giờ ngày mai, 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may, tài vận đi lên trông thấy, chẳng mấy chốc mua nhà lầu xe hơi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão khá dịu dàng, dễ gần. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. 

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão gặp khó khăn, sự cố trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy, người tuổi Mão không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng cố gắng, nỗ lực để giải quyết vấn đề.

Khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 12/4, người tuổi Mão được sao tốt lành ban phước nên từ giờ đến cuối tháng, tài vận của họ đều khởi sắc. Thời cơ đến, không cản được, người tuổi này sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Vì vậy, chỉ cần họ kiên trì trong sự nghiệp, người tuổi Mão sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

THẦN TÀI báo mộng đúng 0 giờ ngày 12/4, 3 con giáp này nhận phước lộc NGÀN NĂM có một, chuẩn bị tinh thần kẻo may mắn kéo đến không kịp trở tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão phúc lớn mệnh dày. Từ giờ đến cuối tháng, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào.

Con giáp này làm kinh doanh thì khách hàng tới tấp đến mua, lượng đơn hàng tăng nhanh, doanh thu tăng cao. Cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Chỉ cần người tuổi này biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc sẽ đầy kho, chật két.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng, đúng 0 giờ ngày 12/4, Tuổi Thân có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

THẦN TÀI báo mộng đúng 0 giờ ngày 12/4, 3 con giáp này nhận phước lộc NGÀN NĂM có một, chuẩn bị tinh thần kẻo may mắn kéo đến không kịp trở tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, Tuổi Thân có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thân dự đoán sẽ khá ngọt ngào giúp gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thân nên tranh thủ hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

TUổi Dậu

Từ 0 giờ ngày mai, Tuổi Dậu sẽ có vận trình như ý, quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. 

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với Tuổi Dậu cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. 

THẦN TÀI báo mộng đúng 0 giờ ngày 12/4, 3 con giáp này nhận phước lộc NGÀN NĂM có một, chuẩn bị tinh thần kẻo may mắn kéo đến không kịp trở tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

*Thôn tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tuần (15-16/4), 3 con giáp VƯỢNG KHÍ nhân đôi, làm 1 lời 10, tỷ sự vượng phát

Tử vi cuối tuần (15-16/4), 3 con giáp VƯỢNG KHÍ nhân đôi, làm 1 lời 10, tỷ sự vượng phát

Cuối tuần là thời điểm Cát khí vượng, những con giáp này hãy nắm bắt cơ hội để kiếm tiền, ắt sẽ thu được thành công ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi may mắn 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này