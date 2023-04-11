Tử vi cuối tuần (15-16/4), 3 con giáp VƯỢNG KHÍ nhân đôi, làm 1 lời 10, tỷ sự vượng phát

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước tiến khá đáng mừng trong cuối tuần này. Được Thiên Ấn và Chính Quan chiếu mệnh, bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Ngoài ra, sao Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần lại càng thuận lợi hơn. Nhiều cát tinh vây chiếu cho thấy dù làm nghề gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi dư dả. Tuần này, bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 Con Giáp, Tuổi Mão đón nhận tin vui cát lành vào cuối tuần tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra Con Giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cuối tuần là lúc cát khí càng vượng, tài vận vượng phát, Tuổi Mão nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi Tết về. Tuy nhiên, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho Tuổi Mão nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn.

Tuổi Hợi

Đây là thời điểm khá thuận lợi với người tuổi Hợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bạn hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến của mình, nhờ thế mà bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Thành tích tốt tất nhiên sẽ giúp cho bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp người làm kinh tế thu tiền về nặng tay.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực. Cho dù túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.