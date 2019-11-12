3 con giáp chuẩn bị đón bão tài lộc, sang năm 2020 tài vận thăng hoa, may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 12/11/2019 14:36

Chỉ cần bước sang năm 2020, top con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, thành công viên mãn, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất năm 2020 này, gia chủ sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, thần tài theo chân, quý nhân tương trợ, giàu nhanh đến chóng mặt.

con giap may man 1
Chỉ cần bước chân sang năm Canh Tý 2020, con giáp may mắn này không chỉ có cơ may đổi đời ngoạn mục mà còn thăng tiến nhanh như vũ bão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều dĩ hòa vi quý, sống tình nghĩa. Dẫu sinh ra đã mang mệnh phú quý nhưng Hợi chưa bao giờ ỷ lại vào số phận. Ngược lại, con giáp giàu có này luôn nỗ lực không ngừng để khuếch trương thanh thế của mình.

Chỉ cần bước chân sang năm Canh Tý 2020, con giáp may mắn này không chỉ có cơ may đổi đời ngoạn mục mà còn thăng tiến nhanh như vũ bão. Đặc biệt, tháng 3/2020 Hợi sẽ đếm tiền sái tay, phát tài cực to.

con giap may man 2
Chẳng những mua nhà sắm xe, tiền chất chật két Dậu còn có đời sống lứa đôi viên mãn, ai cũng phải hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên Dậu được bề trên hết lòng thương yêu. Nhờ thế, con giáp này có đường công danh suôn sẻ, sự nghiệp thuận lợi. Vậy nhưng, phải chờ đến năm 2020 đời Dậu mới thăng hoa rực rỡ.

Theo tử vi năm 2020, con giáp giàu sang này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, công thành danh toại. Chẳng những mua nhà sắm xe, tiền chất chật két Dậu còn có đời sống lứa đôi viên mãn, ai cũng phải hờn.

con giap may man 3
Làm một hưởng mười, làm đâu thắng đó, tha hồ gánh lộc về nhà chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều may mắn cho Thìn thì Canh Tý 2020 là năm giúp cho giáp này có cơ may lội ngược dòng ngoạn mục. Làm một hưởng mười, làm đâu thắng đó, tha hồ gánh lộc về nhà chính là phúc phần trời cho con giáp này.

Thế nên, dù hiện tại khó khăn, mệt mỏi đến mấy Thìn cũng đừng nản chí bởi tiền tài, danh vọng và của nả đầy nhà đang chờ bạn phía trước.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 11 thần tài gõ cửa, tháng 12 trời Phật nuông chiều, 3 con giáp này không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền, tha hồ mà hưởng

Tháng 11 thần tài gõ cửa, tháng 12 trời Phật nuông chiều, 3 con giáp này không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền, tha hồ mà hưởng

Hai tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn ngút trời này được bề trên hết lòng yêu thương, ban phát cho vô số bổng lộc nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi năm 2020 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo