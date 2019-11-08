7 ngày tới: Top con giáp này hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng dại khẩu nghiệp kẻo gặp đại họa

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên những con giáp xui xẻo này cần tránh khẩu nghiệp nếu không đừng trách vì sao đời mình lao đao.

Người xưa có câu “họa từ miệng mà ra”, thế nên, chỉ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói gia chủ ắt phúc phần đầy người. Trong 7 ngày tới, người thuộc top con giáp xui xẻo này cần tránh khẩu nghiệp kẻo rước họa vào người. Trong 10 ngày tới, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp xui xẻo này sẽ phải đối diện với rất nhiều phiền toái - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sách tử vi con giáp có nói, Sửu hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ nên được rất nhiều người yêu mến. Thế nhưng, chính vì quá thẳng thắn, cương trực nhưng Sửu dễ làm mất lòng người khác. Đây cũng là lý do vì sao sự nghiệp của Sửu gặp khá nhiều chông chênh mới ổn định, thành công.

Trong 10 ngày tới, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên người đứng đầu top con giáp xui xẻo này sẽ phải đối diện với rất nhiều phiền toái. Nếu không cẩn thận trong từng lời nói, họ còn có nguy cơ bị kẻ xấu vu vạ, hao tài tốn của. Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại cho Thân nhiều may mắn. Thế nhưng, trong 10 ngày tới Thân sẽ xui xẻo khốn cùng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Nhanh nhẹn, khôn ngoan và có gan làm giàu nên đời người tuổi Thân chưa bao giờ thiếu tiền, càng không sợ khốn khó. Thế nên, càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng ăn nên làm ra, tình tiền viên mãn.

Sách tử vi con giáp có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại cho Thân nhiều may mắn. Thế nhưng, trong 10 ngày tới Thân sẽ xui xẻo khốn cùng. Nếu không tránh xa khẩu nghiệp thì con giáp xui rủi này sẽ khiến đời mình khốn khó trăm bề, rước họa vào người. Công việc suôn sẻ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần mà trời cho con giáp thiện lương này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu là người tử tế, kiệm lời và hiếm khi ném mình vào những thị phi của miệng đời. Nhờ thế, họ được bề trên ưu ái, quý nhân nuông chiều mà ban cho vô số phúc lành. Công việc suôn sẻ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần mà trời cho con giáp thiện lương này. Tuy nhiên, vì bị sao xấu án ngữ, tiểu nhân quấy phá nên người tuổi Dậu sẽ phải đối diện với vô số kiếp nạn trong 10 ngày tới. Hãy giữ bình tĩnh trước những xung đột, đừng “già néo đứt dây” kẻo người phải chịu thua thiệt chính là bạn. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tài lộc dồn dập không ai cản nổi, tháng 12/2019 tiền chất chật nhà Dù hiện tại khó khăn, mệt mỏi đến mấy thì chỉ cần bước chân vào tháng 12/2019, những con giáp giàu có này sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng lộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-ngay-toi-top-con-giap-nay-hay-can-than-loi-an-tieng-noi-dung-dai-khau-nghiep-keo-gap-dai-hoa-343683.html