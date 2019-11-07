3 con giáp GIÀU NHẤT, MAY MẮN NHẤT năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 07/11/2019 14:21

Nếu thuộc danh sách những con giáp giàu có nhất năm Canh Tý 2020 này, gia chủ ắt sẽ đếm tiền sái tay, đại cát đại lợi, tiêu mãi cũng không hết tiền.

Nhờ có quý nhân tương trợ, thần tài rót lộc vào nhà, những con giáp giàu có hơn người này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

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Vạn sự hanh thông, nhà xe có đủ, tiền chất chật nhà chính là tương lai đang chờ đợi con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều phúc lộc, may mắn cho người tuổi Sửu. Dù làm thuê hay làm chủ thì Sửu vẫn gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Vậy nhưng, phải chờ đến năm Canh Tý 2020 thì cuộc đời Sửu mới thăng hoa rực rỡ.

Có cát tinh chiếu mệnh, quý nhân tương trợ nên tử vi năm 2020 của Sửu đỏ chót như son. Chẳng những làm đâu thắng đó, vạn sự hanh thông, nhà xe có đủ, tiền chất chật nhà chính là tương lai đang chờ đợi con giáp may mắn này.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, cơ hội làm giàu sẽ tìm đến tận cửa nhà Tỵ, khiến họ muốn nghèo cũng không được. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, cá tính và rất ngoan cường nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp may mắn này đã sớm khẳng định tài năng của mình chốn thương trường. Có gan làm giàu, dám nghĩ dám làm nên sớm muộn Tỵ cũng có bạc tỷ trong tay, của nả đầy nhà.

Sách tử vi năm 2020 có nói, cơ hội làm giàu sẽ tìm đến tận cửa nhà Tỵ, khiến họ muốn nghèo cũng không được. Nằm ngửa mà ăn, thăng tiến nhanh như diều gặp gió, sung túc đủ đầy chính là phúc phần mà Tỵ xứng đáng nhận được.

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Những tháng đầu năm Canh Tý sẽ giúp Tuất kiếm được nhiều tiền, tài vận vượng phát khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được sao tốt chiếu rọi, trời Phật thương yêu nên từ tài vận, tình duyên đến công danh của Tuất đều viên mãn như ý. Con giáp giàu sang này sẽ đổi đời ngoạn mục, chẳng cần nhọc công vẫn thành công vang dội, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong năm 2020.

Càng về cuối năm con giáp bản lĩnh này càng gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, những tháng đầu năm Canh Tý sẽ giúp Tuất kiếm được nhiều tiền, tài vận vượng phát khiến ai cũng hờn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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