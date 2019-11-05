Vĩnh biệt vận xui, 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, quơ tay là có tiền trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/11/2019 15:47

Sau những ngày thiếu trước hụt sau, cực khổ vô vàn thì 3 con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền tài viên mãn, cơ hội làm giàu ập xuống đầu tới tấp.

Ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời đổi vận, tiền nhiều đến mức thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

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Trong 15 ngày tới, cơ hội trời cho sẽ giúp con giáp may mắn này kiếm được bộn tiền, sung túc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tinh tế, thông minh và biết người biết ta nên người tuổi Tỵ chưa bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang có. Ngược lại, họ ý thức được việc phải nỗ lực mỗi ngày để không bị tụt hậu, không thua kém những đồng nghiệp khác.

Nhờ thế, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tỵ đã dư sức tự biến mình thành con giáp giàu có ngút trời, kiếm tiền cực đỉnh. Trong 15 ngày tới, cơ hội trời cho sẽ giúp Tỵ kiếm được bộn tiền, sung túc viên mãn từ tiền tài đến tình duyên.

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Nằm ngửa mà ăn, tiền chất chật nhà, ấm êm hạnh phúc chính là phúc phần trời cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

May mắn và thử thách đan xen nhưng Hợi đừng quá bận tâm. Bởi lẽ, chỉ cần điềm tĩnh giải quyết những khúc mắc trong công việc, cuộc sống Hợi sẽ lại làm chủ thời cuộc, gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp.

Sách tử vi con giáp có nói, con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, phúc lộc song toàn trong 15 ngày tới. Nằm ngửa mà ăn, tiền chất chật nhà, ấm êm hạnh phúc chính là phúc phần trời cho con giáp này.

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Dẫu chỉ 15 ngày ngắn ngủi nhưng đây chính là thời điểm để Dần đặt nền móng vững chắc cho tương lai, sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và cực mạnh mẽ nên dù bị đời vùi dập, gặp phải không ít thất bại nhưng Dần vẫn đổi đời ngoạn mục. Họ dễ dàng vượt qua bẫy tiểu nhân, tránh xa thị phi nên chẳng cần dùng mưu hèn kế bẩn vẫn có tài chính dồi dào.

Dẫu chỉ 15 ngày ngắn ngủi nhưng đây chính là thời điểm để Dần đặt nền móng vững chắc cho tương lai, sự nghiệp của mình. Hãy cứ tin vào chính mình, tỉnh táo trong mọi quyết định Dần ắt có của nả đầy nhà, càng già càng giàu.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp rung đùi hốt bạc, tiền tài nối đuôi nhau ập vào nhà trong 30 ngày tới

3 con giáp rung đùi hốt bạc, tiền tài nối đuôi nhau ập vào nhà trong 30 ngày tới

Vĩnh biệt vận xui, trong 30 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

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