Top con giáp vượng phúc vượng tài, giàu sang ngút trời, nhà xe chờ sẵn trong 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 04/11/2019 15:46

Nhờ phúc phần trời cho, thần Phật ưu ái, trong 3 năm tới top con giáp may mắn nhất đời này sẽ phú quý sang giàu, không thành đại gia cũng có bạc tỷ trong tay.

Vượng phúc vượng tài, tình tiền viên mãn, sung túc đủ đầy chính là vận số của những con giáp may mắn này trong 3 năm tới.

con giap may man
Sau những chông chênh cơ cực con giáp may mắn này sẽ được đền đáp xứng đáng bằng của nả đầy nhà trong 3 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống tình cảm, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Họ không sân si hay đố kỵ với người tài năng hơn mình, thậm chí, Mão còn xem đấy là động lực để mình phấn đấu mỗi ngày.

Sách tử vi con giáp có nói, khổ tận cam lai, sau những chông chênh cơ cực con giáp giàu có này sẽ được đền đáp xứng đáng bằng của nả đầy nhà trong 3 năm tới. Lúc đấy, không chỉ nhà đẹp xe sang, Mão còn có công danh viên mãn, sự nghiệp hưng thịnh, muốn nghèo cũng không được.

con giap may man 1
Từ ngưỡng 30 trở đi, con giáp giàu sang này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và có chí tiến thủ nên dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Thân vẫn có thể tự gầy dựng nên cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Từ ngưỡng 30 trở đi, con giáp giàu sang này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến ngỡ ngàng.

Đặc biệt, trong 3 năm tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần Phật thương yêu, con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, tài lộc dồn dập ập vào nhà.

con giap may man 2
Công việc suôn sẻ, đếm tiền sái tay, tình duyên viên mãn chính là số mệnh của Dậu trong 3 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có gan làm giàu, nỗ lực vươn lên nên dù thật thà, hiền lành là thế nhưng Dậu lại là đại gia ngầm. Có tiền của đầy nhà, đếm mãi cũng không hết nhưng vẫn sống chan hòa, điềm đạm nên ai cũng quý mến, thương yêu con giáp này.

Xem tử vi năm 2020 của người tuổi Dậu chỉ rõ, vận mệnh của con giáp này sẽ khởi sắc đáng kể. Công việc suôn sẻ, đếm tiền sái tay, tình duyên viên mãn chính là số mệnh của Dậu trong 3 năm tới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, làm gì cũng hái ra tiền, rung đùi hốt bạc trong 45 ngày tới

Phát hờn với 3 con giáp là con cưng của trời, làm gì cũng hái ra tiền, rung đùi hốt bạc trong 45 ngày tới

Trong 45 ngày tới, nhờ được thần tài chiếu mệnh, trời Phật thương yêu, 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, quơ tay là có tiền, càng về cuối năm càng phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu có tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo