3 con giáp có cơ may trúng số đổi đời, tài lộc bùng nổ trong tháng 11/2019

Tâm linh - Tử vi 03/11/2019 16:30

Nhờ phúc lộc trời cho, thần tài rót tiền vào túi nên 3 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thức trắng đêm để đếm tiền trong tháng 11 này.

Chỉ cần bước chân vào tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, đại cát đại lợi, làm gì cũng hái ra tiền.

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Tiền chất chật két, hầu bao rủng rỉnh, hỷ sự gõ cửa tới tấp chính là vận may trời cho con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp khôn ngoan, nhanh nhẹn biết tận dụng thời cơ. Họ chưa bao giờ cho phép bản thân lười nhác, càng không cho phép mình thụt lùi so với bạn bè đồng trang lứa. Sự kiên định, nhạy bén và khát khao làm giàu chính là chìa khóa mang lại tiền tài, danh vọng cho con giáp giàu sang này.

Trong tháng 11 này, Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tiền chất chật két, hầu bao rủng rỉnh, hỷ sự gõ cửa tới tấp chính là vận may trời cho con giáp thông minh này.

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Nhà xe có đủ, sung sướng như tiên chính là tương lai Ngọ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên càng về cuối năm 2019 người tuổi Ngọ càng ăn nên làm ra, vạn sự như ý. Sau những thất bại, cơ cực, con giáp này sẽ được đáp đền bằng cơ hội kiếm tiền cực dễ, đổi đời chỉ sau một đêm.

Thậm chí, Ngọ còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. Nhà xe có đủ, sung sướng như tiên chính là tương lai Ngọ nắm chắc trong tay.

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Sửu sẽ có tài vận vượng phát, thu nhập cải thiện đáng kể trong tháng 11/2019 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, lương thiện lại hay giúp đỡ người khác nên người tuổi Ngọ được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng hết lòng. Nhờ thế, Sửu sẽ có tài vận vượng phát, thu nhập cải thiện đáng kể trong tháng 11/2019 này.

Không chỉ tiêu tiền khỏi nghĩ, đại cát đại lợi, con giáp bản lĩnh này cũng có chuyện tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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