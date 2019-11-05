3 con giáp rung đùi hốt bạc, tiền tài nối đuôi nhau ập vào nhà trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/11/2019 15:21

Vĩnh biệt vận xui, trong 30 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Hỷ sự ập vào nhà, phúc lộc song toàn, tiền tỷ trong tay chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn hơn người này trong 30 ngày tới.

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Trong 30 ngày tới, cơ hội kiếm tiền sẽ gõ cửa nhà con giáp may mắn này tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp thiện lương, nhân hậu và chăm làm việc thiện. Họ giúp đỡ người khác mà chẳng hề vụ lợi, càng không đòi hỏi được đáp đền. Nhân cách cao quý ấy giúp Mão được bề trên thương yêu, thần Phật nuông chiều mà ban cho vô số phúc lành.

Trong 30 ngày tới, cơ hội kiếm tiền sẽ gõ cửa nhà con giáp giàu có này tới tấp.  Mão sẽ làm một hưởng mười, đếm tiền sái tay, càng về cuối tháng càng phát tài phát lộc, sung sướng hơn người.

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Túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy, Tuất có muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người sinh năm Tuất đều chính trực, thẳng thắn và có trách nhiệm trong công việc. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng nên càng nỗ lực vươn lên càng thăng tiến cực nhanh, thành công khi còn khá trẻ.

Sách tử vi con giáp có nói, chỉ trong 30 ngày tới con giáp bản lĩnh này đã có thể đổi đời ngoạn mục. Túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy, Tuất có muốn nghèo cũng chẳng được.

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Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, con giáp may mắn này làm gì cũng hái ra tiền, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham chơi, bốc đồng là thế nhưng một khi đã chú tâm vào công việc thì hiếm ai có thể làm việc chú tâm như Ngọ. Họ có óc sáng tạo vô hạn, dám nghĩ dám làm và có chí tiến thủ nên chắc chắn sẽ vinh hoa phú quý, càng về hậu vận càng hưng thịnh.

Trong 30 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, con giáp may mắn này làm gì cũng hái ra tiền, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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