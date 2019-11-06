3 con giáp rũ sạch vận đen, tài lộc sáng chói, tiền ùa vào ví tới tấp trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 06/11/2019 15:13

Đắc tài đắc lộc, đại cát đại lợi, làm gì cũng may mắn suôn sẻ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có 15 ngày tới ngập trong nhung lụa, an nhàn hưởng thụ.

Trong 15 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, tài lộc khởi sắc, làm gì cũng hái ra tiền.

con giap may man 1
Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Họ có kế hoạch cụ thể cho đời mình, luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn, phú quý phát tài.

Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết.

con giap may man 2
Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Ngọ. Tự cao, ham chơi và bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc con giáp bản lĩnh này sẽ gặt hái được thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này trong 15 ngày tới.

con giap may man 3
Nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư kinh doanh hay buôn bán thì 15 ngày tới chính là thời cơ để Mùi gặt hái thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mùi, thế nên, con giáp này làm gì cũng hanh thông thuận lợi, suôn sẻ hơn người. Nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư kinh doanh hay buôn bán thì 15 ngày tới chính là thời cơ để Mùi gặt hái thành công vang dội.

Càng về cuối tháng 11 con giáp này càng may mắn ngút trời. Chẳng những tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc Mùi còn thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch xa vui vẻ cùng gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trời sinh phụ nữ thuộc 3 con giáp này cả đời không lo thiếu tiền, hạnh phúc, may mắn hơn người

Trời sinh phụ nữ thuộc 3 con giáp này cả đời không lo thiếu tiền, hạnh phúc, may mắn hơn người

Nếu thuộc top con giáp vượng phu ích tử này, cả đời phụ nữ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, càng về hậu vận càng vượng phúc vượng tài, ấm êm sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi con giáp con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo