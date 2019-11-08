3 con giáp tài lộc dồn dập không ai cản nổi, tháng 12/2019 tiền chất chật nhà

Tâm linh - Tử vi 08/11/2019 14:49

Dù hiện tại khó khăn, mệt mỏi đến mấy thì chỉ cần bước chân vào tháng 12/2019, những con giáp giàu có này sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng lộc.

Nếu thuộc danh sách những con giáp giàu có nhất tháng 12/2019, gia chủ sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền chất chật nhà. Sang năm 2020 họ sẽ thêm phúc thêm phần, tiền tài dư dả.

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Con giáp giàu có này được quý nhân tương trợ, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, khôn khéo và bản lĩnh hơn người nên dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền khi còn khá trẻ. Càng về hậu vận Dần càng ăn nên làm ra, phát tài cực nhanh khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sách tử vi con giáp có nói, trong tháng 12 này Dần sẽ có cơ may đổi đời. Chẳng những tiền ập vào nhà, thăng chức tăng lương, Dần còn được quý nhân tương trợ, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa, muốn nghèo cũng không được.

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Quơ tay là có tiền, vạn sự hanh thông, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt chính là những gì họ sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người dĩ hòa vi quý, luôn thành tâm đối đãi với những mối quan hệ xung quanh. Thế nên, Mão được quý mến, thương yêu, quý nhân nuông chiều. Dù phải nếm trải khá nhiều khổ cực, bị tiểu nhân hãm hại nhưng Mão vẫn bình an vượt qua tất cả, lấy đức thắng số.

Tháng cuối năm 2019, con giáp giàu sang này sẽ được thần tài ưu ái hết mực. Quơ tay là có tiền, vạn sự hanh thông, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt chính là những gì họ sở hữu.

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Hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiêu xài thả ga, tha hồ hưởng thụ là phúc phần trời cho con giáp này trong tháng cuối năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cá tính, khôn ngoan và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Tỵ vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình. Càng phấn đấu không ngừng, nỗ lực miệt mài con giáp bản lĩnh này càng phát tài phát lộc, đại cát đại lợi.

Nếu đang ấp ủ những kế hoạch kinh doanh, buôn bán thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một của Tỵ. Hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiêu xài thả ga, tha hồ hưởng thụ là phúc phần trời cho con giáp này trong tháng cuối năm 2019.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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