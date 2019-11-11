Tháng 11 thần tài gõ cửa, tháng 12 trời Phật nuông chiều, 3 con giáp này không thành đại gia cũng lắm của nhiều tiền, tha hồ mà hưởng

Tâm linh - Tử vi 11/11/2019 15:53

Hai tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn ngút trời này được bề trên hết lòng yêu thương, ban phát cho vô số bổng lộc nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng không được.

Sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, tình duyên viên mãn chính là phúc phần trời Phật ban cho 3 con giáp may mắn nhất hai tháng cuối năm 2019 này.

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Nằm trên đống vàng, tha hồ thụ lộc, tiền chất chật nhà chính là thành quả con giáp may mắn này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng nhanh nhẹn, tinh anh và có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ cực nhưng Thân chưa bao giờ chịu thua số phận. Họ nỗ lực vươn lên, cống hiến hết mình và biết chớp lấy cơ hội trời cho để đổi đời nên càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn.

Hai tháng cuối năm 2019, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà nên Thân sẽ trở thành con giáp giàu có ngút trời. Nằm trên đống vàng, tha hồ thụ lộc, tiền chất chật nhà chính là thành quả họ xứng đáng nhận được.

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Công việc suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa, tiền ùn ùn chui vào túi giúp Tỵ đón Tết 2020 sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách tử vi con giáp có nói, Tỵ khôn ngoan, thông minh và tài giỏi hơn người. Họ có gan làm giàu, dám thử thách bản thân nên ngày càng thăng tiến trên đường công danh. Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều may mắn cho con giáp giàu sang này, nhất là hai tháng cuối năm.

Từ nửa cuối tháng 11/2019, con giáp bản lĩnh này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Công việc suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa, tiền ùn ùn chui vào túi giúp Tỵ đón Tết 2020 sung túc đủ đầy, viên mãn hơn người.

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Sửu sẽ đại cát đại lợi, tiêu xài thả ga cũng không hết, ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là người dĩ hòa vi quý, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc nên Sửu được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Nhờ thế, dù những tháng đầu năm vất vả, cơ cực đến mấy thì trong hai tháng cuối năm con giáp thiện lương này cũng kiếm được bộn tiền.

Quý nhân chiếu cố, bề trên nuông chiều nên Sửu sẽ đại cát đại lợi, tiêu xài thả ga cũng không hết, ai cũng hờn ghen.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nếu thuộc 3 con giáp giàu có ngút trời này, dù hiện tại nghèo khó đến mấy thì trước khi bước sang tuổi 35 bạn cũng có nhà lầu xe sang, bạc tỷ trong tay.

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