Người xưa có câu “ tình cũ không rủ cũng đến” quả không sai, nhất là với 3 chàng giáp này. Dù đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề họ vẫn sẵn sàng đạp đổ tất cả để lên giường với người yêu cũ mà chẳng hề cảm thấy có lỗi.

Nếu đàn ông khác xem việc phải chung thủy với bạn đời là chuyện hiển nhiên thì Ngọ lại là kiểu đàn ông thích cảm giác vụng trộm sau lưng vợ.

Đàn ông tuổi Ngọ là người thích chinh phục, có mới nới cũ và không kiên định trong chuyện tình cảm. Họ tham lam, chỉ muốn hơn chứ không muốn bớt nên dù đã kết hôn vẫn không ngừng tơ tưởng đến người yêu cũ. Thậm chí, dù miệng nói yêu vợ nhưng đêm về họ vẫn lén lút qua lại với rất nhiều phụ nữ.

Thế nên, nếu có chồng tuổi này chị em phải đề cao cảnh giác. Đừng để những lời mật ngọt, yêu thương che lấp dấu hiệu đáng ngờ nơi chồng mình kẻo hôn nhân đi vào bế tắc.

Tâm lý muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho người cũ khiến đàn ông tuổi Hợi khó lòng dứt tình - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Hợi

Trời sinh đàn ông tuổi Hợi sống tình cảm nhưng khá cực đoan. Đây chính là lý do vì sao khi chia tay họ thường rất phũ phàng, cạn tình cạn nghĩa đến mức khiến đối phương thương tổn khôn cùng. Vậy nhưng sau đó, khi đã tìm thấy hạnh phúc mới họ dại tự dày vò mình, tự cảm thấy mình nhẫn tâm vì đã hành xử như thế trong quá khứ.

Tâm lý muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho người cũ khiến đàn ông tuổi Hợi khó lòng dứt tình. Chỉ cần người phụ nữ trong quá khứ “bật đèn xanh” chàng Hợi sẽ chẳng tiếc công sức, tiền bạc và tình cảm để bù đắp.

Là vợ, nếu không muốn chồng ôm hết tiền của trong nhà đi cho nhân tình, không muốn con mất cha thì bạn hãy cảnh giác trước những khoản chi tiêu lạ của chồng.

Yêu vợ đến mấy thì Thìn vẫn luôn nhớ về người phụ nữ trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

ChàngThìn

Tử vi học chỉ rõ, đàn ông tuổi Thìn thường không nên duyên vợ chồng với người phụ nữ mình yêu sâu đậm nhất. Vậy nên, những yêu thương nồng cháy, những ký ức khó quên sẽ luôn in sâu trong tâm trí họ. Đúng như câu nói “tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm”, yêu vợ đến mấy thì Thìn vẫn luôn nhớ về người phụ nữ trong quá khứ.

Chuyện tình dang dở khiến Thìn luôn nuối tiếc, thế nên, chỉ cần có cơ hội họ sẽ làm chuyện có lỗi với vợ ngay lập tức.

Muốn giữ được trái tim của đàn ông tuổi này, vợ đừng quá cứng rắn, “lạt mềm buộc chặt” mới là cách giữ chồng khôn ngoan, hiệu quả nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.