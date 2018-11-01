Top chàng giáp nổi tiếng lăng nhăng, ngoại tình hết lần này đến lần khác khiến vợ khổ cả một đời 

Tâm linh - Tử vi 01/11/2018 15:54

Mặc cho vợ con tổn thương, đau khổ 3 chàng giáp sau vẫn bất chất tất cả mà ngoại tình để thỏa mãn thú vui của mình.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này lăng nhăng, bạc tình bậc nhất, dù đã yên bề gia thất nhưng vẫn lên giường với đàn bà khác khiến vợ tổn thương tột cùng vẫn không hối hận.

Top chàng giáp nổi tiếng lăng nhăng, ngoại tình hết lần này đến lần khác khiến vợ khổ cả một đời  - Ảnh 1
Lấy chồng tuổi Sửu, phụ nữ sẽ khổ cả đời vì cứ phải chăm chăm giữ chồng, đối phó với thói lăng nhăng ngầm của bạn đời. - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Chàng Sửu

Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, điềm đạm và khá kín tiếng. Họ hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai, càng không bao giờ chủ động tán tỉnh bất cứ một cô gái nào. Thế nhưng, chính sự lạnh lùng, xa cách ấy lại là bùa mê khiến phụ nữ một khi đã gặp Sửu lần một sẽ mong cơ hội thứ hai để có thể chinh phục chàng giáp này.

Thật thà là thế nhưng Sửu lại dễ mủi lòng, không có chính kiến nên nhanh chóng đánh mất chính mình trước những cám dỗ. Dẫu cho đã có gia đình, đã có vợ con đuề huề nhưng đứng trước người phụ nữ hấp dẫn, chủ động mời gọi họ sẽ ngay lập tức đánh mất chính mình, lên giường với gái lạ. Lấy chồng tuổi này, phụ nữ sẽ khổ cả đời vì cứ phải chăm chăm giữ chồng, đối phó với thói lăng nhăng ngầm của bạn đời.

Top chàng giáp nổi tiếng lăng nhăng, ngoại tình hết lần này đến lần khác khiến vợ khổ cả một đời  - Ảnh 2
 Vì cả thèm chóng chán, thói lăng nhăng đã ăn vào máu nên dù đã có vợ con thì Tý vẫn không thôi trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Chàng Tý

Đàn ông tuổi Tý hoạt ngôn, biết cách lấy lòng phụ nữ. Dẫu chỉ là những cuộc tình qua đường, tình một đêm họ cũng tỏ ra yêu thiết tha cuồng nhiệt, tính chuyện dài lâu nên rất nhiều cô gái ngây thơ đã rơi vào bẫy tình của chàng.

Vì cả thèm chóng chán, thói lăng nhăng đã ăn vào máu nên dù đã có vợ con thì Tý vẫn không thôi trăng hoa. Họ tận dụng tất cả cơ hội để được “đổi vị” bằng những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng mà không hề cảm thấy có lỗi với bạn đời. Chính vì khéo léo che đậy, tỏ ra vô tội nên chờ đến khi bị phát hiện thì cuộc hôn nhân ấy đã không thể cứu vãn.

Top chàng giáp nổi tiếng lăng nhăng, ngoại tình hết lần này đến lần khác khiến vợ khổ cả một đời  - Ảnh 3
Vì “chán cơm thèm phở” Mão càng hứng thú với việc “ăn vụng” mặc cho vợ khóc con than - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Chàng Mão

Mão là kiểu đàn ông sắc sảo, tinh tế và thừa dịu dàng với nữ giới. Chàng yêu chiều bất cứ người phụ nữ nào đi qua đời mình, thế nên ai cũng tưởng mình là duy nhất với Mão nhưng thật chất họ chỉ là một phần trong tất cả những người tình của chàng giáp này.

Dẫu đào hoa, phóng đãng nhưng Mão luôn tỏ ra đàng hoàng, cương nghị nên rất dễ có được lòng tin của người khác giới. Lấy vợ, sinh con cũng không thể thay đổi được thói trăng hoa của con giáp này. Thậm chí, vì “chán cơm thèm phở” Mão càng hứng thú với việc “ăn vụng” mặc cho vợ khóc con than.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đàn ông 3 tuổi này bạc tình bạc nghĩa nhất thiên hạ, phụ nữ hãy tránh xa kẻo cả đời bất hạnh

Đàn ông 3 tuổi này bạc tình bạc nghĩa nhất thiên hạ, phụ nữ hãy tránh xa kẻo cả đời bất hạnh

Đàn ông thuộc top con giáp này nổi tiếng bạc tình bạc nghĩa, dù có trói buộc họ bằng tờ giấy đăng ký kết hôn bạn cũng không thể giữ được họ bên mình cả đời.

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