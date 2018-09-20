Đàn ông 3 tuổi này bạc tình bạc nghĩa nhất thiên hạ, phụ nữ hãy tránh xa kẻo cả đời bất hạnh

Tâm linh - Tử vi 20/09/2018 15:25

Đàn ông thuộc top con giáp này nổi tiếng bạc tình bạc nghĩa, dù có trói buộc họ bằng tờ giấy đăng ký kết hôn bạn cũng không thể giữ được họ bên mình cả đời.

Dù hứa hẹn yêu đương, thề non hẹn biển sẽ chung thủy một lòng với bạn nhưng hôm sau đàn ông thuộc 3 con giáp này đã có thể thản nhiên lên giường với đàn bà khác.

Đàn ông 3 tuổi này bạc tình bạc nghĩa nhất thiên hạ, phụ nữ hãy tránh xa kẻo cả đời bất hạnh - Ảnh 1
 Vì cả thèm chóng chán nên Tý rất thích tình một đêm, họ dễ dàng dấn thân vào những cuộc phiêu lưu tình ái mặc cho vợ đau khổ tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong công việc không ai có thể chê trách đàn ông tuổi Tý bởi họ có thừa sự thông minh, tài giỏi và khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Tý được cấp trên cất nhắc, cấp dưới nể phục, đồng nghiệp kiêng dè và có chỗ đứng rất vững vàng trong sự nghiệp. Thế nhưng, trong chuyện tình cảm họ lại hoàn toàn trái ngược.

Tý vô tâm, vô tình đến mức khi chưa có được người phụ nữ mình muốn họ sẽ dùng trăm phương nghìn kế để chiếm hữu. Đến khi có được rồi chàng lại dửng dưng lạnh nhạt, khiến người phụ nữ ấy phải rơi nước mắt hàng đêm. Vì cả thèm chóng chán nên Tý rất thích tình một đêm, họ dễ dàng dấn thân vào những cuộc phiêu lưu tình ái mặc cho vợ đau khổ tận cùng. Nếu đang yêu đàn ông tuổi này chị em hãy cẩn thận, đừng để mình trở thành nạn nhân của họ.

Đàn ông 3 tuổi này bạc tình bạc nghĩa nhất thiên hạ, phụ nữ hãy tránh xa kẻo cả đời bất hạnh - Ảnh 2
Có chồng tuổi này, nếu không phải giữ khư khư thì bạn cũng phải đi đánh ghen tối ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão điềm đạm, hài hước và rất lịch thiệp. Họ biết cách thu hút người khác giới bằng cách giao tiếp khôn khéo, những câu chuyện bông đùa hoặc những cử chỉ quan tâm đúng mực. Không vồ vập tấn công, không quá xa cách, Mão cứ lúc gần lúc xa khiến không ít chị em chao đảo, đắm say.

Vì dễ dàng có được sự cảm mến của phụ nữ, dễ dàng nhận được lời yêu nên Mão không hề trân trọng, không biết quý giá, giữ gìn những gì mình đang có. Mão đứng núi này trông núi nọ, dù đã có cho mình người vợ xinh đẹp, giỏi giang đến mấy thì họ vẫn không thôi nhòm ngó những cô nàng hấp dẫn khác để thể hiện sự đào hoa của mình. Có chồng tuổi này, nếu không phải giữ khư khư thì bạn cũng phải đi đánh ghen tối ngày.

Đàn ông 3 tuổi này bạc tình bạc nghĩa nhất thiên hạ, phụ nữ hãy tránh xa kẻo cả đời bất hạnh - Ảnh 3
Có vợ con đùm đề nhưng đàn ông tuổi Hợi vẫn dễ dàng lên giường với đàn bà khác chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là chàng giáp háo sắc, dễ bị hấp dẫn bởi những cô gái có vẻ ngoài nóng bỏng, gợi cảm. Nếu đàn ông khác khi chọn vợ thường đặt nặng các tiêu chí khôn ngoan, khéo léo hay đảm đang thì Hợi chỉ cần một người vợ bốc lửa là đủ.

Đây chính là lý do vì sao dù đã kết hôn, có vợ con đùm đề nhưng đàn ông tuổi Hợi vẫn dễ dàng lên giường với đàn bà khác chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình. Thói trăng hoa đã ăn vào máu nên có dùng cả đời này bạn cũng không thể thay đổi con người họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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