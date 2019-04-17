3 chàng giáp CÀNG SỢ VỢ, yêu vợ, CÀNG PHÁT TÀI, GIÀU NHANH như vũ bão

Những con giáp nam này đừng dại đối xử tệ bạc với bạn đời của mình. Bởi lẽ, bạn càng quý mến thương yêu, “đội vợ lên đầu” sẽ càng rước lộc vào nhà, giàu sang vô đối, bạc tiền dư dả.

Với đàn ông tuổi Mão, hôn nhân là lựa chọn của cả đời, là nơi người chồng phải hết lòng yêu thương, chăm sóc và sẻ chia với vợ mọi trách nhiệm, buồn vui trong cuộc sống. Vậy nên, hôn nhân của Mão luôn hòa hợp ấm êm, cho họ thêm động lực để phấn đấu cho sự nghiệp.

Đàn ông tuổi Mão là người biết đối nhân xử thế, sống tình cảm và xem trọng gia đình. Thuở độc thân, chàng giáp này được rất nhiều phụ nữ quý mến, theo đuổi. Thế nhưng, sau khi kết hôn, Mão chỉ biết mỗi vợ, chẳng bao giờ tơ tưởng đến đàn bà khác.

Người xưa có câu “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” quả không sai. Chỉ cần vợ chồng Mão cùng cố gắng chắc chắn sẽ có tiền tỷ trong tay, thu nhập tăng theo cấp số nhân, con cái có nền tảng vững chắc để phát triển tốt nhất.

Con giáp này sợ vợ ra mặt vì nhờ có bạn đời góp ý, khuyên can mà họ mới có được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Quý ông tuổi Mùi

Mùi là chàng giáp sống lãng mạn, bay bổng nhưng cũng rất thực tế. Họ có thể rong chơi thuở độc thân nhưng khi đã yên bề gia thất sẽ chí thú làm ăn, không để vợ con phải chịu khổ. Đàn ông tuổi Mùi chỉ lấy người phụ nữ họ yêu, không nhìn vào gia thế để chọn vợ nên hôn nhân chắc chắn hạnh phúc, vợ chồng sống đến đầu bạc răng long.

Ra ngoài làm ăn sắc sảo, đanh thép bao nhiêu thì khi về nhà đàn ông tuổi Mùi vẫn luôn dịu dàng, ngọt ngào với bạn đời bấy nhiêu. Thậm chí, con giáp này còn sợ vợ ra mặt vì nhờ có bạn đời góp ý, khuyên can mà họ mới có được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Thế mới nói, Mùi càng sợ vợ sẽ càng giàu sang, của nả chất đống khiến con cháu 3 đời mặc sức tiêu pha cũng không hết.

Chỉ cần yêu thương vợ con thì Dần muốn gì được nấy, trời không tiếc của cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Quý ông tuổi Dần

Nếu đàn ông khác có thể vì sự nghiệp mà buông lơi gia đình cho vợ chăm sóc, trút hết trách nhiệm lên đầu vợ mình thì Dần không như thế. Chàng giáp này có thể thức khuya dậy sớm để làm việc, quyết tâm kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp nhưng luôn cân bằng thời gian dành cho gia đình.

Họ có kiếm bạc tỷ, bạc triệu mỗi ngày thì khi về nhà vẫn rửa chén, quét nhà, nấu ăn giúp vợ. Chính sự tâm lý, tinh tế ấy khiến đời sống hôn nhân của quý ông tuổi Dần chưa bao giờ gặp phải sóng to gió lớn, luôn hòa thuận, êm ấm.

Càng về hậu vận Dần càng vượng vận tài lộc, thêm phúc thêm phần. Có được may mắn ấy ngoài sự tài giỏi của mình, Dần còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của người vợ đầu ấp tay gối. Thế mới nói, chỉ cần yêu thương vợ con thì Dần muốn gì được nấy, trời không tiếc của cho họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.