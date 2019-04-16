3 con giáp được thần tài săn đón, HÚT SẠCH tài lộc trong thiên hạ vào nhà, GIÀU SANG chạm đỉnh trong 7 ngày tới

Nếu người khác phải cật lực kiếm tiền mà vẫn khốn đốn trăm bề thì 3 con giáp này lại kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu nứt đố đổ vách trong 7 ngày tới.

Tử vi học đã chỉ rõ, mọi xui xẻo, kiếp nạn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn, phúc lộc ập vào nhà Sửu trong 7 ngày tới. Từ đây, Sửu sẽ có công danh rộng mở, bứt phá ngoạn mục, kiếm thật nhiều tiền. Hơn thế, họ còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Điềm đạm, kiệm lời là thế nhưng một khi đã làm việc Sửu sẽ tập trung và quyết tâm hơn người. Sóng to gió lớn, khó khăn đến nhường nào cũng chẳng thể làm khó Sửu. Ngược lại, chính những thử thách của số phận đã giúp Sửu có thêm động lực, thêm kinh nghiệm vô giá để thành công hơn trong sự nghiệp.

7 ngày tới chính là ngày hoàng kim của Mão, nếu ký hợp đồng lớn, khai trương hay bắt đầu công việc mới thì Mão chắc chắn sẽ ôm bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chăm làm việc thiện lại sống nghĩa tình nên Mão tích được rất nhiều công đức, phúc phần cho chính mình và gia đình. Nhà có người tuổi Mão không chỉ có may mắn tài lộc, làm ăn vượng phát mà các thành viên trong gia đình cũng thành công vang dội, hạnh phúc ấm êm.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mão, giúp họ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, 7 ngày tới chính là ngày hoàng kim của Mão, nếu ký hợp đồng lớn, khai trương hay bắt đầu công việc mới thì Mão chắc chắn sẽ ôm bạc tỷ, phất lên như diều gặp gió.

Tình tiền viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Tuất nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất được thần may mắn chiếu cố, thần tài nuông chiều nên muốn gì được nấy, giàu sang vô đối chỉ sau 7 ngày. Nếu biết nắm bắt thời cơ, nỗ lực không ngừng thì không chỉ có tiền mà Tuất còn có cả địa vị trong xã hội, là người khiến ai cũng ngưỡng mộ, thán phục.

Tháng 4/2019 là tháng vượng vận tài lộc của người tuổi Tuất, đặc biệt là 7 ngày tới. Thời điểm này, Tuất làm gì cũng thành công, đứng trước thất bại cũng nhanh chóng lật ngược thế trận, xoay chuyển ngoạn mục. Tình tiền viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Tuất nắm chắc trong tay.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.