Cảnh báo: Top con giáp gặp họa phá tài, bị lừa một khoản tiền lớn trong 3 ngày tới

Thầy tử vi chỉ rõ, 3 con giáp này phải đề cao cảnh giác, cẩn trọng với tiền bạc và đừng quá tin người kẻo vận xui đeo bám, tiền tài tiêu tán.

Chẳng những công việc trì trệ, làm ăn sa sút mà tài chính của Tý cũng tuột dốc không phanh. Vậy nên, thay vì nóng vội đầu tư tiền bạc vào việc nào đấy Tý hãy suy nghĩ thật cẩn trọng. Đừng để kẻ xấu có cơ hội thao túng vận mệnh của bạn.

Tý là con giáp tài giỏi, khôn ngoan hơn người. Họ mưu trí, có đầu óc tính toán lại có tham vọng làm giàu nên dù khốn khó, cơ cực đến mấy Tý cũng làm nên cơ ngơi bạc tỷ, thành công vang dội. Trong 3 ngày tới, do bị sao xấu chiếu mệnh Tý gặp phải khá nhiều điều không may.

Trước khi bước chân ra khỏi nhà, Sửu hãy kiểm tra cẩn thận giấy tờ tùy thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 3 ngày tới vận số của người tuổi Sửu sẽ có rất nhiều biến động. Từ tài lộc, tình duyên đến gia đạo đều bất ổn, dẫu có kiếm được nhiều tiền cũng không giữ được đồng nào. Hao tài tốn của, tiền mất tật mang gần như là điều hiển nhiên.

Trước khi bước chân ra khỏi nhà, Sửu hãy kiểm tra cẩn thận giấy tờ tùy thân, đi lại cẩn thận, chấp hành luật giao thông nghiêm túc. Nếu không, bạn sẽ gặp rắc rối công quyền, dính líu đến pháp luật.

Đã bị tranh quyền đoạt lợi lại còn bị mang tiếng xấu chính là kiếp nạn mà Tuất gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Gặp hạn phá tài nên tiền của trong nhà Tuất cứ đội nón ra đi, tiền tài tiêu tán. Họ bị đồng nghiệp vì ganh ghét, đố kỵ mà chơi xấu khiến cấp trên hiểu lầm, đánh giá thấp năng lực và tước đi rất nhiều lợi ích chính đáng. Đã bị tranh quyền đoạt lợi lại còn bị mang tiếng xấu chính là kiếp nạn mà Tuất gặp phải.

Vậy nên, trong 3 ngày tới Tuất phải tuyệt đối giữ mình. Đừng khờ dại trút hết lòng mình với người ngoài, càng không được để họ nắm được điểm yếu của bạn. Nếu không, đối phương sẽ dùng chính bí mật ấy để công kích, hãm hại bạn đấy.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.