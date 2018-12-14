3 chàng giáp hết mực thương vợ, cả đời thủy chung

Đây là mẫu đàn ông sẽ ra sức bảo vệ người phụ nữ của mình khỏi những thương tổn không đáng có. Phụ nữ khác dù dùng trăm phương nghìn kế dụ dỗ cũng chẳng thể khiến chàng sập bẫy ngoại tình.

Khi đã tìm được người tâm đầu ý hợp, dẫu cha mẹ có cản ngăn, cấm đoán cũng không thể khiến Dần thay đổi suy nghĩ. Họ sẽ nhất mực bảo vệ người phụ nữ của mình, dẫu có cưới nhau chục năm vẫn mặn nồng viên mãn như ngày đầu.

Là chàng giáp kiên định, khôn ngoan nên Dần dễ dàng gặt hái thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ. Chính vì tuổi trẻ tài cao, thông minh nên Dần được rất nhiều người đem lòng ngưỡng mộ, yêu thương. Thế nhưng, thay vì lợi dụng tình cảm của các cô gái để thỏa thói trăng hoa như đàn ông khác Dần luôn giữ thái độ dửng dưng, cự li an toàn để không ai hiểu lầm tình cảm của họ.

Mạnh mẽ là thế nhưng khi đã rung động trước ai thì con giáp này chỉ dùng con tim để yêu, để chăm sóc, nuông chiều một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Tý

Đàn ông tuổi Tý có trí tuệ hơn người lại khéo ăn nói nên người lớn hay trẻ nhỏ đều quý mến, thương yêu. Họ sống có trách nhiệm, luôn nỗ lực không ngừng để chí thú làm ăn, có cuộc sống tốt đẹp, sung túc hơn. Thay vì sợ hãi, bỏ chạy trước khó khăn chàng giáp này luôn dũng cảm đương đầu với sóng gió, tự tin khẳng định mình nên chuyện trở thành đại gia là hiển nhiên.

Mạnh mẽ là thế nhưng khi đã rung động trước ai thì con giáp này chỉ dùng con tim để yêu, để chăm sóc, nuông chiều một nửa của mình. Dẫu người yêu có thua kém mọi mặt Tý cũng chẳng quan tâm, bởi với họ hạnh phúc hay không chỉ riêng mình mới thấu, người ngoài không thể đoán biết được.

Những khi cãi nhau, giận hờn Tuất luôn là người xuống nước nói lời xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Tuất

Vẻ ngoài nghiêm nghị, kiệm lời khiến người khác thường nghĩ Tuất khó tính, khó gần nhưng thực chất lại không phải như thế. Bên trong Tuất là con tim nồng nhiệt có phần bốc đồng, nông nổi nhưng lại sẵn lòng làm tất cả mọi điều để giữ lấy người phụ nữ của mình.

Những khi cãi nhau, giận hờn Tuất luôn là người xuống nước nói lời xin lỗi. Họ chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống để xoa dịu những ghen tuông, hờn giận nhằm giữ cho tình cảm lứa đôi mãi mặn nồng, viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.