2023 tưng bừng, ai đen mặc ai nhưng 3 tuổi này vẫn đỏ, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp núi bạc, tài lộc ùn ùn kéo đến, cả năm may mắn, cả đời an nhiên

Người tuổi Sửu cần cù, chăm chỉ, chân thật, luôn kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, luôn cố gắng để hoàn thành mọi việc một cách tốt đẹp nhất. Người tuổi Sửu bước vào năm 2023, được Tài Tinh là “Thái Tuế” phù hộ nên tài vận rất hanh thông, sự nghiệp phát, thu nhập tăng lên gấp ba gấp bốn lần.

Con giáp này còn được cát tinh “Thiên Đức”, “Phúc Đắc” nên mọi việc đều được cải thiện. Cát tinh “Thiên Đức” là sao mang lại lộc quý nhân, được cát tinh phù hộ người tuổi Sửu ắt có quý nhân giúp đỡ nên tài vận vô cùng may mắn. Con giáp này có thể bỏ tiền ra chơi xổ số hoặc mang tiền đi đầu tư, chắc chăn sẽ thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ.

Năm 2023, đường tài lộc của tuổi Thân phát triển tương đối tốt. Họ được Thiên Tài trợ mệnh nên có lộc lá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán hoặc tăng thêm nguồn thu phụ, nghề tay trái.

Người làm công ăn lương cũng phát triển thuận lợi, lương thưởng tăng gấp nhiều lần so với năm cũ. Người làm ăn kinh doanh kiếm được bộn tiền, sự nghiệp phát đạt.

Tuổi Sửu ăn lộc tổ tiên nên dễ có thu hoạch bất ngờ, có thể trả các khoản nợ cũ, yên tâm tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống của con giáp này có sự thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất trong năm 2023.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất bản chất là những người nghiêm túc và kiên trì. Họ có tính kiên nhẫn, ý chí vững vàng.

Cho dù làm bất cứ việc gì, thành tích của con giáp này cũng đạt kết quả tốt, rất đáng ngưỡng mộ. Họ sẽ đón nhiều điều tốt đẹp trong năm 2023. Con giáp tuổi Tuất có thể được thăng chức, tăng lương nhờ những thành tích nổi bật chỉ trong một thời gian ngắn.

Đây chỉ là những khởi đầu cho "chuỗi niềm vui" mà họ sẽ đón nhận sau đó, thu nhập bên ngoài công ty cũng tăng lên, cuộc sống thay đổi, phiền phức tránh xa, các mối quan hệ cá nhân cũng ngày càng ngọt ngào, viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.