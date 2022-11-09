Phúc đức tổ tiên lại thêm sao Hồng Loan chiếu mệnh, 3 con giáp trúng số đổi đời, giàu sang đến ghen tỵ trong tháng 11/2022

Người tuổi Mùi chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng phản ứng rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Từ 10/11 do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên con giáp này gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận.

Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Mùi độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc. Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy. Tuổi Sửu thường không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, nhưng họ hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, luôn đặt lao động lên hàng đầu và tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn.

Trong số những con giáp, tuổi Sửu được xem là những người hiền lành, sống thật thà, biết trên dưới và tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ luôn có quý nhân chiếu cố, bất kể khó khăn gì cũng vượt qua một cách dễ dàng.

Từ ngày 10/11, những khó khăn mà tuổi Sửu từng trải qua đều được đền đáp xứng đáng, họ không những xây dựng sự nghiệp viên mãn vững chắc mà còn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Bước vào giai đoạn hậu vận, tuổi Sửu ngày càng giàu có, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Từ ngày 10/11, tuổi Hợi sẽ có ngôi sao may mắn chiếu rọi vào chính mệnh, vận thế thăng tiến, tài lộc nhảy vọt. Khi đi ra ngoài, tuổi Hợi thường được quý nhân giúp đỡ, kinh doanh thì buôn may bán đắt, của cải dồi dào, ngân khố dày thêm, phú quý khó ai sánh kịp.

Chỉ cần nhanh nhạy ắm bắt mọi cơ hội tài chính, bạn chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, sớm đạt được tự do tài chính. Thêm nữa, trong khoảng thời gian này, những người tuổi Hợi nếu có ý chí kiên định, đặt mục tiêu phấn đấu, kiên trì đến cùng thì cuộc sống sung túc, thuận buồm xuôi gió, tài lộc như cầu vồng, sự nghiệp vượng phát. Điều này kéo theo nhân duyên phát triển, đào hoa vượng, tình duyên gõ cửa, thu hút người khác phái, là cơ hội tốt cho các bạn tuổi Hợi độc thân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.