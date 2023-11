Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có tính cách chân thành, sống thực tế. Họ ít khi tin vào các trò đỏ đen may rủi. Nhờ lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy bấy lâu nay, tuổi Mùi có cơ hội nhận tài lộc bất ngờ vào 15h chiều nay. Được Thực Thần theo dõi suốt năm, con giáp này có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Nếu có thể, bản mệnh có thể thử vận may với các chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số... Biết đâu bất ngờ, bản mệnh lại được thần may mắn phù trợ.