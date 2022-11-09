Đúng 15h chiều nay (9/11): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp số mệnh dát vàng, lọt vào mắt xanh, hưởng phúc hưởng lộc, 99% trúng số độc đắc 200 tỷ, phú quý 3 đời

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 12:08

Tử vi nói rằng 3 con giáp dưới đây có số hưởng, chuẩn bị tinh thần trúng giải độc đắc đổi đời giàu to.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn có tính cách chân thành, sống thực tế. Họ ít khi tin vào các trò đỏ đen may rủi. Nhờ lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy bấy lâu nay, tuổi Mùi có cơ hội nhận tài lộc bất ngờ vào 15h chiều nay. Được Thực Thần theo dõi suốt năm, con giáp này có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Nếu có thể, bản mệnh có thể thử vận may với các chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số... Biết đâu bất ngờ, bản mệnh lại được thần may mắn phù trợ.

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi trong năm mới cũng rất tốt. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, đi đâu làm gì cũng có người nâng đỡ. Nhờ đó, công việc của tuổi Mùi phát triển thuận lợi, dễ bề thăng tiến, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Đúng 15h chiều nay (9/11): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp số mệnh dát vàng, lọt vào mắt xanh, hưởng phúc hưởng lộc, 99% trúng số độc đắc 200 tỷ, phú quý 3 đời - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Cơ hội kiếm tiền làm giàu mà Dậu mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng đến vào 15h chiều nay.

Tử vi cho biết nguồn thu cuối tuần này của bản mệnh tăng lên khá rõ, dù là việc tay trái, hay kinh doanh buôn bán đều có nguồn tăng đáng kể. Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn tìm thấy được tài lộc về cho mình.

Người làm kinh doanh có nhiều tiến triển thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, Dậu có nhiều vấn đề khiến bạn phiền muộn. Mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Đúng 15h chiều nay (9/11): Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp số mệnh dát vàng, lọt vào mắt xanh, hưởng phúc hưởng lộc, 99% trúng số độc đắc 200 tỷ, phú quý 3 đời - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất nghiêm túc và dễ hòa đồng. Họ có năng lực mạnh mẽ, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, không thua kém ai về nhiều mặt.

Ở nơi làm việc, con giáp này có thể giải quyết các vấn đề một cách thuận lợi và suôn sẻ. Vào 15h chiều nay, người tuổi Ngọ sẽ được bao quanh bởi tất cả những điều tốt đẹp.

Trước hết, họ có thể được thăng chức và tăng lương. Con giáp tuổi Ngọ không chỉ giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả mà còn củng cố được mối quan hệ với gia đình, khiến cho mâu thuẫn nguôi ngoai.

Con giáp tuổi Ngọ có thể kiểm soát mọi vấn đề trong cuộc sống của mình, đón mọi sự tốt lành, thịnh vượng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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