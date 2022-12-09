2 tuần cuối tháng 12 dương lịch: Thần tài phát lương, Quý Nhân dân đường, 3 con giáp phất nhanh vù vù, giàu có lên hương, rương vàng đầy ụ, ôm cục tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 18:45

Bước vào 2 tuần cuối tháng 12 dương lịch cũng là lúc có nhiều may mắn đến với 3 con giáp sau khi nhận được vô vàn niềm vui trong sự nghiệp và đường tiền tài.

Tuổi Tý

Chúc mừng cho con giáp tuổi Tý, đón nhận bước ngoặt mới trong cuộc đời, chấm dứt quãng đời độc thân. Ngày này có sự xuất hiện se duyên từ "ông Tơ - bà Nguyệt", hai bạn gật đầu đồng ý bước đến hạnh phúc trăm năm. 

Phương diện công việc trải qua một vài trục trặc nhưng nhờ được Lục Hợp kết hợp với Tam Hội nâng đỡ mà bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt, giải quyết vấn đề gọn ghẽ trong nháy mắt, có vẻ như cấp trên rất hài lòng với bạn. 

2 tuần cuối tháng 12 dương lịch: Thần tài phát lương, Quý Nhân dân đường, 3 con giáp phất nhanh vù vù, giàu có lên hương, rương vàng đầy ụ, ôm cục tiền tỷ - Ảnh 1

Những dự án kinh doanh online nên được mở rộng hoặc đi vào thực hiện trong thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng cao phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Bạn có thể đầu tư vào lĩnh vực đồ ăn, thực phẩm hay yếu phẩm đều rất vượng. 

Tình cảm thắm nồng giữa các thành viên trong gia đình, mọi thành viên trở nên hài hòa. Chịu lắng nghe khó khăn, khúc mắc và cùng đi tìm hướng giải quyết phù hợp. 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

2 tuần cuối tháng 12 dương lịch: Thần tài phát lương, Quý Nhân dân đường, 3 con giáp phất nhanh vù vù, giàu có lên hương, rương vàng đầy ụ, ôm cục tiền tỷ - Ảnh 2

Bước vào 2 tuần cuối tháng 12 dương lịch, Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

2 tuần cuối tháng 12 dương lịch: Thần tài phát lương, Quý Nhân dân đường, 3 con giáp phất nhanh vù vù, giàu có lên hương, rương vàng đầy ụ, ôm cục tiền tỷ - Ảnh 3

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Bước vào 2 tuần cuối tháng 12 dương lịch, với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng. 

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự đoán vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này, những con giáp sau liên tiếp đón nhận niềm vui, tài lộc tăng lên vù vù.

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