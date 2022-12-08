Thứ Sáu tắm biển lộc, Thứ Bảy trúng độc đắc, 3 con giáp gom hết may mắn, vận trình hanh thông, công danh bừng sáng, giàu sang nhất nhì thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 23:50

Tử vi dự đoán vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này, những con giáp sau liên tiếp đón nhận niềm vui, tài lộc tăng lên vù vù.

Tuổi Tuất

Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này nhiều may mắn, tình tiền cùng PHẤT mạnh! Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Thứ Sáu tắm biển lộc, Thứ Bảy trúng độc đắc, 3 con giáp gom hết may mắn, vận trình hanh thông, công danh bừng sáng, giàu sang nhất nhì thiên hạ - Ảnh 1

Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đặc biệt, người tuổi Tuất thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư vào năm 2023 thì không nên bỏ lỡ.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có vận trình khá tốt trong khoảng thời gian Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này. Họ chăm chỉ hơn trong sự nghiệp và thành quả mà họ thu về không nhỏ.

 

 

Con giáp này tiến lên là con đường rộng mở, ngoảnh lại có quý nhân hỗ trợ, mọi sự đều tương đối thuận lợi. Người tuổi Sửu có thể quản lý tốt cuộc sống của mình với tinh thần phấn chấn, lạc quan.

Thứ Sáu tắm biển lộc, Thứ Bảy trúng độc đắc, 3 con giáp gom hết may mắn, vận trình hanh thông, công danh bừng sáng, giàu sang nhất nhì thiên hạ - Ảnh 2

Tất nhiên, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cải thiện theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Sửu có thể gặt hái được nhiều của cải, điểu chỉnh tốt tốc độ phát triển, tạo sự ổn định lâu dài.

Vào Thứ Sáu và Thứ Bảy, họ được quý nhân giúp đỡ, không có việc gì phải lo lắng, làm gì cũng xuất sắc, thu nhập được cải thiện đáng kể.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi vào Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này, tuổi ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ mà vận quý nhân vượng phát, làm gì cũng thuận lợi. Công việc diễn ra càng ổn thỏa, khó khăn tuy vẫn còn tồn đọng nhưng bằng ý chí vững vàng, sự quyết tâm và quý nhân dìu dắt mà bạn vượt qua nhanh chóng. 

Vận trình tài lộc thăng hạng, nguồn thu nhập rộng mở, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng đều đón vận may, buôn may bán đắt, khách cũ thì nhớ, khách mới thì mong. 

Thứ Sáu tắm biển lộc, Thứ Bảy trúng độc đắc, 3 con giáp gom hết may mắn, vận trình hanh thông, công danh bừng sáng, giàu sang nhất nhì thiên hạ - Ảnh 3

Lúc này túi tiền của bản mệnh rủng rỉnh, hãy nghĩ đến chuyện tích lũy một khoản vững chắc tạo nền móng vững chắc cho kế hoạch đầu tư sắp tới. 

Tình cảm nhìn chung hạnh phúc, êm đềm; người độc thân nếu đang có tình cảm với ai thì hãy chủ động tích cực tiến tới mới mong dành được tình yêu từ họ, mau chóng tìm cơ hội ngỏ lời với đối phương. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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