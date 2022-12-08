Tử vi ngày mai 9/12/2022: Phật Bà khai vận, Bồ Tát độ trì, 3 tuổi giàu nhanh bứt tốc, vốn 1 lời 100, sang trái có vàng, sang phải hốt bạc, thuận lợi trăm đường

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 22:45

Tử vi ngày mai 9/12 cho thấy những con giáp này sẽ liên tiếp đón nhận may mắn, làm gì cũng dễ gặp thuận lợi, mau chóng có tiền tài.

Tuổi Sửu

Cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ vào ngày mai 9/12 này chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi ngày mai 9/12/2022: Phật Bà khai vận, Bồ Tát độ trì, 3 tuổi giàu nhanh bứt tốc, vốn 1 lời 100, sang trái có vàng, sang phải hốt bạc, thuận lợi trăm đường - Ảnh 1

Thường ngày bạn có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi khi bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn.

Bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân. Tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Thế mới nói Tử vi ngày mai 9/12 của tuổi Sửu: Tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều ĐẮC!

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Tử vi ngày mai 9/12/2022: Phật Bà khai vận, Bồ Tát độ trì, 3 tuổi giàu nhanh bứt tốc, vốn 1 lời 100, sang trái có vàng, sang phải hốt bạc, thuận lợi trăm đường - Ảnh 2

Tử vi ngày mai 9/12, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuổi Mão

Xin chúc mừng con giáp tuổi Mão trở thành con giáp may mắn trong ngày mới. Nhờ được Cát tinh may mắn thổi bùng ngọn lửa đam mê, bản mệnh không một chút chán chường, mệt mỏi khi bắt tay vào công việc. 

Hôm nay, bạn gặt hái được nhiều thành công, thành tích vang dội ghi dấu ấn tốt với đồng nghiệp và cấp trên. Bạn kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt nên khi tiến hành dự án được những người cộng sự chung tay góp sức tạo nên đột phá. 

Tử vi ngày mai 9/12/2022: Phật Bà khai vận, Bồ Tát độ trì, 3 tuổi giàu nhanh bứt tốc, vốn 1 lời 100, sang trái có vàng, sang phải hốt bạc, thuận lợi trăm đường - Ảnh 3

Tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, người làm công ăn lương được nhận số tiền hậu hĩnh. Với những người làm ăn kinh doanh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mà tạo ra bước ngoặt đúng đắn, thu hút khách hàng. 

May mắn được vận đào hoa chiếu mệnh nên nữ mạng trong ngày này tìm được mối quan hệ mới, tình cảm đôi lứa được hâm nóng, mọi mâu thuẫn giải quyết ổn thỏa. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình

Chạm mốc thành công: 3 tuổi cuối tháng 11 âm lịch may mắn rực rỡ, đầu tháng 12 kiếm bội tiền tài, tay ôm bạc tay thu vàng, giàu sang tột đỉnh, ăn Tết linh đình

Không còn chật vật lo âu, cuối tháng 11 âm lịch đến đầu tháng 12 âm lịch, những con giáp sau cứ thể làm giàu, tài vận tăng vùn vụt.

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