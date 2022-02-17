2 tháng tới là thời điểm hoàng kim của 3 con giáp này: Phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn, ngày càng giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 08:18

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn, ngày càng giàu sang, phú quý trong 2 tuần tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này thường rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Bạn cũng được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của bạn có bước tiến triển đáng kể.

Trong vòng 2 tuần tới tới, bạn sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp. Với sự nhanh nhẹn và trí thông minh, cộng thêm được quý nhân phù trợ, bạn sẽ thu hút được nhiều đối tác, hợp đồng béo bở. Khi công việc tiến triển thuận lợi, chắc chắn doanh thu, lợi nhuận chảy vào túi tiền của bạn cũng không nhiều không kể hết.

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Người tuổi Dần sẽ liên tục gặp vận may về tiền bạc lẫn sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này sẽ có được vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng vì những đóng góp mới nhất của mình. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội cải thiện thu nhập.

Đồng thời, bạn sẽ nhận được nhiều đơn hàng từ phía đối tác, khách hàng và có cơ hội để mở rộng kinh doanh trong tương lai. Vậy nên, bạn hãy tin tưởng vào định hướng của mình.

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Người tuổi Tuất sẽ có được vận may về tài lộc - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Bên cạnh đó, với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy mắc phải sai lầm. 

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Người tuổi Hợi sẽ nhận được một công việc mới tỏng 2 tuần tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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