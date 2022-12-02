2 ngày cuối tuần (3, 4/12), Ngọc Hoàng chấm tên sổ vàng, 3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, sự nghiệp chạm đỉnh, thăng quan phát tài, cuộc sống viên mãn vượt trội

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 14:32

Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này gặp được nhiều may mắn, thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, bước vào những ngày này, tuổi Tỵ lại càng nhìn nhận được giá trị và vị thế của mình, xác định được lối đi đúng đắn, đem lại lại nhiều bước tiến triển đáng quý trên mọi phương diện. 

Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần. Nếu bản mệnh đã nung nấu ý chí thành lập công ty riêng, trung tâm hay cửa hàng thì nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay lúc này vì khả năng thành công là rất cao.

Người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình, thu hút đối phương. Thời điểm này bạn cũng rất dễ phải lòng ai đó, hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương để mối quan hệ sớm bước sang trang mới. Với những người đã có đôi có cặp, lại càng được sống trong hạnh phúc, tin vui chào đón thành viên mới đang đến rất gần, đặc biệt gia đình có tin vui từ người ở xa mang về.

2 ngày cuối tuần (3, 4/12), Ngọc Hoàng chấm tên sổ vàng, 3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, sự nghiệp chạm đỉnh, thăng quan phát tài, cuộc sống viên mãn vượt trội - Ảnh 1
Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận trình tương đối thuận lợi trong 2 ngày cuối tuần. Vận thế chung của con giáp này khá hanh thông. Trong công việc, bản mệnh có thể hoàn thành nhiều kế hoạch, làm gì cũng thu về thành quả tốt, thậm chí còn có cơ hội tăng lương.

Tất nhiên, càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ và lên vị trí cao hơn thì trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn. Tuổi Mùi cần phải không ngừng nâng cao năng lực, nghiệp vụ của bản thân để đáp ứng yêu cầu của công việc. Nhờ đó, con giáp này cũng có thể đạt được thành quả tốt hơn, tạo nên cú trở mình xuất sắc trong lương lai.

2 ngày cuối tuần (3, 4/12), Ngọc Hoàng chấm tên sổ vàng, 3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, sự nghiệp chạm đỉnh, thăng quan phát tài, cuộc sống viên mãn vượt trội - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có vận trình tương đối thuận lợi trong 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân. Bởi vậy, con giáp tuổi này cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng.

Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mão có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

2 ngày cuối tuần (3, 4/12), Ngọc Hoàng chấm tên sổ vàng, 3 con giáp đổi mệnh phượng hoàng, sự nghiệp chạm đỉnh, thăng quan phát tài, cuộc sống viên mãn vượt trội - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mão có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12): Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp gánh tiền mỏi vai, sự nghiệp khởi sắc, vận trình viên mãn, tỷ sự như mơ

Đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12): Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp gánh tiền mỏi vai, sự nghiệp khởi sắc, vận trình viên mãn, tỷ sự như mơ

Theo tử vi, đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12) là ngày đại cát, đại lợi giúp 3 con giáp này kiếm tiền bội thu.

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