15 ngày tới đây, 3 con giáp này rũ sạch vận xui, trở thành cái tên kiếm tiền giỏi nhất, cuộc sống ngày càng sung túc hơn

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 23:17

Từ ngày mai 15/5 Thần Tài đến thì tài lộc sẽ rất nhiều và phúc khí luôn ập đến với các con giáp này, đó sẽ là vận mệnh sung túc và giàu sang.

Tuổi Thân

15 ngày tới đây, 3 con giáp này rũ sạch vận xui, trở thành cái tên kiếm tiền giỏi nhất, cuộc sống ngày càng sung túc hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong tuần mới, thế nên bạn hãy tận dụng cơ hội này để tỏa sáng với những đề xuất, ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Chỉ cần bạn liên tục hành động, rút kinh nghiệm, sửa sai thì dần dần, bạn sẽ hoàn thiện bản thân và trở thành người cực kì xuất sắc.

Người làm ăn kinh doanh xử lý công việc theo một tốc độ vừa phải, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn đang thụt lùi. Bạn chỉ đang tiến những bước chậm mà chắc, khiến đồng tiền chảy về túi ổn định hơn mà thôi.

 

Vận trình tình cảm của tuổi Thân đang khởi sắc, người độc thân sẽ có cơ may được nhiều người chú ý. Đừng ngại chấp thuận những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn nhé vì đó là cơ hội để bạn có thể thoát kiếp FA.

 

Tuổi Dậu

Con giáp đầu tiên sẽ đổi vận từ giữa tháng 5 này chính là tuổi Dậu. Nếu như thời gian qua tuổi Dậu chưa thực sự có đủ cơ hội để bứt phá thì đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn phát triển bản thân.

Từ 15/5 trở đi, vận đen sẽ tiêu tan, nhường chỗ cho may mắn và hanh thông kéo đến với bản mệnh. Với tính cách nhạy bén và đầu óc tỉnh táo, thông minh, tuổi Dậu dễ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. Ở nơi làm việc, bản mệnh dễ trở thành người nổi bật, được yêu mến và kính trọng vì tính cách cũng như năng lực.

Bản mệnh không nên lơ là, cần tiếp tục nỗ lực để duy trì sự tín nhiệm. Thời gian này nếu như tuổi Dậu giữ vững được phong độ thì sẽ không phải lo tới chuyện tiền nong. Sự nghiệp của người tuổi Dậu cũng có nhiều điểm sáng, dễ có được sự thăng tiến, phát triển trong giai đoạn này.

Tuổi Thìn

15 ngày tới đây, 3 con giáp này rũ sạch vận xui, trở thành cái tên kiếm tiền giỏi nhất, cuộc sống ngày càng sung túc hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người tuổi Thìn, trước đây cung Tài vận bị ảnh hưởng bởi hung tinh "Đấu La" nên tổng thể tài lộc của một số người vẫn bình thường, nhưng từ ngày mai 15/5 Thần Tài đến thì tài lộc sẽ rất nhiều và phúc khí luôn ập đến với họ, đó sẽ là vận mệnh sung túc và giàu sang. Đồng thời, những bạn cầm tinh con rồng sẽ có bước ngoặt mới trong sự nghiệp, nhất định phải nắm bắt thật tốt, vận mệnh hạnh phúc trong tương lai sẽ mang đến những ngôi sao tốt lành.

Tháng 5 này, người tuổi Hợi không cần phải lo tới cảnh bần hàn, túng thiếu. Thậm chí họ còn dễ gặp được quý nhân ra sức giúp đỡ để cuộc sống thêm may mắn, suôn sẻ và viên mãn. Vì thế đây quả thực là khoảng thời gian phù hợp để tuổi Hợi nắm giữ lấy cơ hội bứt phá, băng băng thẳng tiến.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, chúc mừng các tuổi này tiền vào như nước, làm gì cũng phát tài trong vòng 45 ngày nữa

Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, chúc mừng các tuổi này tiền vào như nước, làm gì cũng phát tài trong vòng 45 ngày nữa

Vận khí của 3 tuổi này có sự chuyển biến rất rõ ràng, chỉ cần nhìn biểu hiện nét mặt tươi như hoa của bạn cũng đủ biết điều đó.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên