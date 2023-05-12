Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên, chúc mừng các tuổi này tiền vào như nước, làm gì cũng phát tài trong vòng 45 ngày nữa

Vận khí của người tuổi Mão có sự chuyển biến rất rõ ràng, chỉ cần nhìn biểu hiện nét mặt tươi như hoa của bạn cũng đủ biết điều đó. Người tuổi Mão có tâm lý “chào xuân” khá nhẹ nhàng, thậm chí có chút lười nhác, không tập trung để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Nhưng bước sang tháng 4, mọi sự biến đổi, nhịp sống khá nhanh và gấp gáp của con giáp này lại quay trở về như trước. Guồng quay công việc, cộng thêm những cung bậc cảm xúc trong tình cảm khiến bạn không còn thời giờ để mà lười nhác nữa. Chính vì thế, bầu không khí ảm đạm, có vẻ như thiếu sức sống trong tháng vừa qua sẽ kết thúc. Thay vào đó, những chú Mèo lại tinh ranh, xông xáo và hài hước như xưa.

Tuổi Dần hơi nóng tính. Tuy nhiên, khi kết thân với họ, bạn sẽ thấy một con người thân thiện, tốt bụng. Tuổi Dần có khả năng thuyết phục người khác nên luôn được mọi người ủng hộ.

Tử vi nói rằng, trong 45 ngày tới, tài lộc của người tuổi Dần nhìn chung có xu hướng đi lên. Con giáp này sẽ giàu có hơn qua từng năm.

Trong thời gian này, vận đào hoa của người tuổi Dần cũng vượng. Đây là điều tốt đối với những người độc thân, chưa tìm được nửa kia ưng ý. Tuy nhiên, đào hoa vượng cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý, công việc. Do đó, tuổi Dần cần phải chú ý, tập trung vào nhiệm vụ của mình, tránh để chuyện tình cảm chi phối công việc, ảnh hưởng đến tài vận.

Tuổi Mùi

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Trong 44 ngày tới, vận trình của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Ban đầu, họ có thể đương đầu với một số quyết định rất khó khăn, buộc phải chấp nhận hi sinh, gồng mình gánh chịu. Nhưng sau đó, con giáp này lại bắt đầu đón đợi cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.‏

‏Dù vậy, mức độ may mắn với mỗi một cá nhân lại khác nhau, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị trước đó của họ. Nhưng dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được.

Bản mệnh thường tương đối ít nói nhưng họ sẽ không để mình nhạt hòa, khiến người khác phớt lờ, bỏ qua. Họ có tính cách chín chắn, ổn định, làm việc gì cũng thận trọng và đáng tin cậy. Vì vậy, mọi người luôn yêu quý, đánh giá cao năng lực của họ. ‏

‏Có sự tương trợ từ những người xung quanh, người tuổi Mùi dễ phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng cao. Điều quan trọng là giữ tầm nhìn rộng mở, từ đó đưa ra các quyết định chính xác, dẫn đường tới thành công. Khi đạt được tiến bộ đều đặn, họ sẽ gặt hái được nhiều tiền hơn nữa trong tương lai, cuộc sống sung túc và viên mãn trông thấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.