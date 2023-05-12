Mây đen qua đi vận may ập tới, điểm danh 3 con giáp tha hồ đón lộc lá giắt đầy thắt lưng vào đúng 15 ngày tới

Niềm may mắn của người tuổi Mão vào cuối tuần này tập trung chủ yếu ở đường công danh sự nghiệp, giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được.

Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên nhanh chóng xua tan mây mù ảm đạm trước đó, lấy lại những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Những vấn đề bế tắc đều được bạn xử lý thông thuận, cũng bởi con giáp này đã bỏ ra nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu bền bỉ, thành quả này hoàn toàn thuộc về bạn.

Cũng tại thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc nhóm khá tốt và tinh thần cống hiến hết mình cũng giúp tuổi Mão tiến lên khá nhanh. Hãy cố gắng duy trì phong độ đỉnh cao này càng lâu càng tốt nhé, nó sẽ giúp bạn còn tiến xa hơn nữa.

Tuổi Dậu

15 ngày tới, là lúc có cục diện Tam Hợp với người tuổi Hợi nên hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công. Các bạn tuổi Hợi sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đối với những người cầm tinh con lợn, năm nay là một năm vận khí tốt, rất dễ được thăng chức, tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy thật tốt khả năng thì cho dù có gặp phải một số rắc rối nhỏ cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên người tuổi này cũng nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi không đáng có, có như vậy con đường quan lộ mới hanh thông, thuận lợi.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, 2023 là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

15 ngày tới, người tuổi Mùi có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong cuộc sống. Họ vốn có tính cách thông minh, phát hiện và xử lý vấn đề rất nhanh nhạy. Không chỉ vậy, bản mệnh còn được yêu mến bởi tấm lòng vị tha, tính cách hài hòa, sẵn sàng giúp đỡ, bênh vực người xung quanh.

Nhờ đức tính tốt đẹp nên ở nơi làm việc người tuổi Mùi thường được tin tưởng, yêu mến. Họ cũng là người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nên ai cũng tin tưởng giao cho các công việc khó nhằn.

Sự may mắn kết hợp với bản tính nhanh nhạy giúp người tuổi Mùi dễ chứng minh bản thân ở đám đông. Những thành tựu mà họ đạt được đến từ nỗ lực không biết mệt mỏi trong thời gian dài. Vì vậy, bản mệnh hãy cứ đón nhận những điều tốt đẹp sắp tới và không cần phải lo nghĩ gì nhiều.

Về tình duyên, từ giữa tháng 5 người tuổi Mùi cũng đón nhận những dấu hiệu tích cực. Những người đang độc thân dễ tìm được nửa kia của mình trong khi người có tình yêu sẽ ngày càng thăng hoa trong mối quan hệ tốt đẹp. Không những vậy, người tuổi Mùi kết hợp cùng nửa kia của họ còn dễ hút lộc tài, của cải, vận may trong thời gian tới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.