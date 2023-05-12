Nhắc đến những con giáp may mắn cuối tuần này, không thể không nhắc đến tên tuổi Thìn. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Rồng đường công danh vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Con giáp này thể hiện được tài năng lãnh đạo và quản lý của mình, thông qua đó được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Năng lực được đánh giá đúng tầm cũng giúp bạn sớm đạt được mục tiêu thăng tiến.

Không chỉ vậy, tài lộc cũng rất vượng. Người làm công việc cố định hoàn toàn có thể yên tâm với thu nhập hiện tại, nhất là khi sự nghiệp của bạn đang tiến triển ổn định.

Trong khi đó, những người tuổi Thìn theo nghiệp kinh doanh cũng có thể có cơ hội kiếm tiền, nhất là trong thứ 7 ngày 13/5/2023 này, nhưng nếu không quyết đoán thì chẳng thu được gì cả.

Tuổi Dậu

Năm Quý Hợi 2023, tuổi Dậu có cuộc sống suôn sẻ, tài vận phát đạt. Cuộc đời tuổi Dậu thường ít trải những sóng gió lớn, nhưng sẽ gặp vài thử thách để gọt giũa bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm sống. Bên cạnh bản mệnh thường có nhiều quý nhân giúp đỡ, cho nên những khó khăn cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.

TỬ vi cho biết những người tuổi Dậu trong năm nay vốn là những người rất cố gắng, có chí tiến thủ, do đó về phương diện tài chính có những quan điểm độc đáo của riêng mình. Bản mệnh giỏi trong việc quản lý tài chính, tích lũy của cải từ nghề chính lẫn nghề phụ, có thể đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Tuổi Dậu này cũng sẽ chủ động hợp tác với người thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về khoản tiền đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, tuổi Tuất nên lưu ý sau khi có tiền thì nên khiêm tốn và kiềm chế, tuyệt đối không được phô trương sự giàu có.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần trở đi, người tuổi Mùi có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong cuộc sống. Họ vốn có tính cách thông minh, phát hiện và xử lý vấn đề rất nhanh nhạy. Không chỉ vậy, bản mệnh còn được yêu mến bởi tấm lòng vị tha, tính cách hài hòa, sẵn sàng giúp đỡ, bênh vực người xung quanh.

Nhờ đức tính tốt đẹp nên ở nơi làm việc người tuổi Mùi thường được tin tưởng, yêu mến. Họ cũng là người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nên ai cũng tin tưởng giao cho các công việc khó nhằn.

Sự may mắn kết hợp với bản tính nhanh nhạy giúp người tuổi Mùi dễ chứng minh bản thân ở đám đông. Những thành tựu mà họ đạt được đến từ nỗ lực không biết mệt mỏi trong thời gian dài. Vì vậy, bản mệnh hãy cứ đón nhận những điều tốt đẹp sắp tới và không cần phải lo nghĩ gì nhiều.

Về tình duyên, từ giữa tháng 5 người tuổi Mùi cũng đón nhận những dấu hiệu tích cực. Những người đang độc thân dễ tìm được nửa kia của mình trong khi người có tình yêu sẽ ngày càng thăng hoa trong mối quan hệ tốt đẹp. Không những vậy, người tuổi Mùi kết hợp cùng nửa kia của họ còn dễ hút lộc tài, của cải, vận may trong thời gian tới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.