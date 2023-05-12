3 con giáp tâm lý ổn định, cá tính mạnh mẽ, công việc ‘đánh đâu thắng đó’, vận trình hanh thông trong 17 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 20:43

Các con giáp này việc gì, dù lớn hay nhỏ đều hanh thông, thuận lợi, tình cảm dạt dào, tiền bạc rủng rỉnh, trăm sự đều cát lành.

Tuổi Sửu

3 con giáp tâm lý ổn định, cá tính mạnh mẽ, công việc ‘đánh đâu thắng đó’, vận trình hanh thông trong 17 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận khí của người tuổi Sửu cũng không hẳn là kém sắc. Chỉ có điều, vẫn còn bạn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, chưa thể bứt phá để giành được những thắng lợi to lớn cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm.

Người cầm tinh con Trâu sẽ nhanh chóng thổi bay mọi ưu phiền, xóa tan bầu không khí ảm đạm, chất chứa quá nhiều suy tư hay lo lắng. Để từ đó nỗ lực phấn đấu vươn lên, tự mình thúc đẩy vận khí tốt đẹp, kéo theo nhiều may mắn và thành công.

Có thể nói, đây là một trong những con giáp vận khí thăng cấp bất ngờ. Làm việc gì, dù lớn hay nhỏ đều hanh thông, thuận lợi. Tình cảm dạt dào, tiền bạc rủng rỉnh, trăm sự đều cát lành.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Bản mệnh giữ được mối quan hệ hữu hảo với những người xung quanh. Đây chính là thế mạnh của tuổi Dậu. Từ những mối quan hệ này, họ có thể tìm được những công việc tốt, có thêm cơ hội tăng thu nhập.

Người tuổi Dậu ôn hòa, nhẹ nhàng, hay giúp đỡ người khác nên khi gặp khó khăn, quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ họ.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thể gặt hái nhiều thành công liên tiếp. Sự nghiệp của bản mệnh thăng hoa, bước lên một tầm cao mới.

Người làm ăn kinh doanh ngày một thịnh vượng, doanh số tăng đều đều, thu nhập cũng được cải thiện. Người tuổi Dậu làm việc tận tâm tận lực nên được mọi người quý trọng.

Tuổi Tuất

3 con giáp tâm lý ổn định, cá tính mạnh mẽ, công việc ‘đánh đâu thắng đó’, vận trình hanh thông trong 17 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.‏

‏Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được. 

‏Người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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