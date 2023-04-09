14 ngày tới (23/4): 3 con giáp tài vận ĐỎ RỰC, cuộc sống an nhàn hạnh phúc, vét hết tài lộc của thiên hạ, tiền vàng đầy két, làm gì cũng thành công

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 13:06

Theo tử vi con giáp, trong 14 ngày sắp tới đây sẽ có 3 con giáp cuộc sống ổn định sung túc, kiếm nhiều tiền tiêu cả năm không hết.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, năm nay, người tuổi Tỵ thể hiện tốt mọi mặt. Đặc biệt vào mùa hè, họ có thể kiếm được khoản tiền mà trước đó cả năm vất vả mới có được.

Con giáp tuổi Tỵ ngày càng tự tin và kiên định với sự lựa chọn của mình, mọi việc đều không xảy ra sai lầm, thu lợi ngày càng nhiều hơn.

Con giáp tuổi Tỵ cũng sẽ có nhiều đồng đội tốt đề cùng “chung vai đấu cật” trên con đường đi đến thành công. Họ sẽ không ngại vất vả, nỗ lực hết sức để bật phá trên đà đang thăng tiến, giành hết thành công này đến thành công khác để đạt được những mục tiêu đề ra.

Những thay đổi trong cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ trong 14 ngày nữa không chỉ “một chút”, tương lai ngày càng giàu có và thành đạt.

14 ngày tới (23/4): 3 con giáp tài vận ĐỎ RỰC, cuộc sống an nhàn hạnh phúc, vét hết tài lộc của thiên hạ, tiền vàng đầy két, làm gì cũng thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo Tử vi, trong 12 con giáp thì tuổi Tuất luôn là những người nghiêm túc và thực tế trong công việc. Bất kỳ việc lớn nhỏ gì, chỉ cần tuổi Tuất nói ra đều cố gắng làm cho bằng được.

Tuổi Tuất cũng là người hoà đồng, thân thiện nên thích hợp với các công việc hội nhóm, tập thể. Con giáp này cũng được lòng bạn bè, đồng nghiệp nên mỗi khi gặp khó khăn, chị chỉ cần lên tiếng đều được giúp đỡ nhiệt tình.

14 ngày tới sẽ là thời điểm lý tưởng để con giáp này thực hiện nốt các việc còn dang dở. Được Thần Tài nhả vía, người tuổi Tuất sẽ gặp được không ít may mắn trong việc làm ăn.

Với tuổi Tuất làm công ăn lương, ngoài khoản lương cố định hàng tháng, con giáp này còn có thêm một vài nguồn thu khác từ các việc làm thêm.

Nếu cố gắng làm việc và biết cách chi tiêu hợp lý thì cuộc sống người tuổi Tuất sẽ luôn sung túc.

Tuổi Mùi

Bước qua giai đoạn khó khăn vào giữa năm, càng về cuối năm thì tuổi Mùi càng gặp may mắn và vượng phát về đường tài lộc. Vận đỏ của họ lại càng thể hiện rõ, họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều về chuyện chi tiêu.

Đặc biệt, 14 ngày tới sẽ là thời kỳ may mắn đỉnh cao của họ và sẽ kết thúc vào cuối tháng, thế nhưng điều đó cũng đủ để tuổi Mùi có một khoản lớn để đầu tư vào những dự án khác trong thời gian tới. Tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ để đạt thành quả cao nhất có thể.

14 ngày tới (23/4): 3 con giáp tài vận ĐỎ RỰC, cuộc sống an nhàn hạnh phúc, vét hết tài lộc của thiên hạ, tiền vàng đầy két, làm gì cũng thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới cản không kịp: 3 con giáp có cơ hội ĐỔI VẬN, kiếm được nhiều tiền vô kể, gia đạo HƯNG THỊNH, hanh thông mọi mặt vào đầu tháng 5/2023,

Thời tới cản không kịp: 3 con giáp có cơ hội ĐỔI VẬN, kiếm được nhiều tiền vô kể, gia đạo HƯNG THỊNH, hanh thông mọi mặt vào đầu tháng 5/2023,

Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây sẽ có nhiều điểm sáng trên con đường công danh, thuận buồm xuôi gió, cuộc sống sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời