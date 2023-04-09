Tử vi 12 con giáp tuần mới (10/4 - 16/4): 3 con giáp có vận quý nhân cực vượng, hái lộc trời nhờ kinh doanh, thành công nhờ nỗ lực lớn, vạn sự thập toàn thập mỹ

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 11:31

Dự đoán tử vi tuần mới (10/4 - 16/4), 3 con giáp tiền bạc lên hương, lộc lá đầy nhà nhờ nỗ lực hơn người, mọi việc điều như ý.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp tuần mới (10/4 - 16/4): 3 con giáp có vận quý nhân cực vượng, hái lộc trời nhờ kinh doanh, thành công nhờ nỗ lực lớn, vạn sự thập toàn thập mỹ - Ảnh 1
Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con giáp tuổi Thân tính tình hài hước, hướng ngoại và khá lạc quan. Bạn giỏi kết giao, có nhiều bạn bè, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Người tuổi này sở hữu tài năng, sức sáng tạo dồi dào nên thường đưa ra những ý tưởng mới trong công việc. 

Bước sang tuần mới (10/4-16/4), con giáp này được sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc dồi dào, hanh thông hơn tuần cũ. Được quý nhân nâng đỡ, người tuổi khỉ có nhiều cơ hội hơn để phát triển sự nghiệp. Nắm bắt đúng thời cơ, con giáp này vừa có thể thể hiện tài năng lại nhanh chóng gia tăng thu nhập. Con giáp này sẽ được cất nhắc làm việc ở vị trí cao hơn trong công ty hoặc có được một công việc mới trong năm nay.

Ngoài ra, vận đào hoa của con giáp tuổi Thân tăng lên đáng kể so với một năm trước. Người còn độc thân có cơ may gặp được nửa kia trong khi người đã có đôi có cặp dự báo có hỷ sự. Người tuổi Thân cần chú ý làm việc chăm chỉ, nỗ lực hơn nữa thì tài vận sẽ cải thiện không ngừng, vạn sự đều thập toàn thập mỹ.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp tuần mới (10/4 - 16/4): 3 con giáp có vận quý nhân cực vượng, hái lộc trời nhờ kinh doanh, thành công nhờ nỗ lực lớn, vạn sự thập toàn thập mỹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới (10/4-16/4), vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Quý Nhân xuất hiện bất ngờ mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội làm giàu trong khoảng thời gian này nhưng quan trọng là bạn có đủ kiên trì hay không.

Vận trình tình cảm gặp trục trặc. Bạn sẽ phải đón nhận nhiều chuyện buồn trong tình cảm do ảnh hưởng của cục diện Dần Hợi tương phá. Những cặp đôi thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn do chẳng ai chịu nhường ai.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp tuần mới (10/4 - 16/4): 3 con giáp có vận quý nhân cực vượng, hái lộc trời nhờ kinh doanh, thành công nhờ nỗ lực lớn, vạn sự thập toàn thập mỹ - Ảnh 3
Mùi được thần may mắn chiếu cố, làm nghề gì cũng hái ra tiền. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có tính cách tương đối ổn định, từ nhỏ đã hiểu rõ nguyên tắc quan hệ giữa người với người và giao tiếp xã hội. Nhờ giỏi giao tiếp, quen biết nhiều, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cũng có cơ hội trong việc cạnh tranh hơn.

Có thể nói, trong tuần mới (10/4-16/40, con giáp này có thể trở thành những chuyên gia với công việc tiến triển tốt đẹp, những người làm kinh doanh buôn bán sẽ có một năm thành công thu về lợi nhuận lớn với sự giúp đỡ của quý nhân. Những thử thách trong công việc sẽ tốt cho tuổi Mùi vì chúng đưa bạn thoát ra khỏi vỏ bọc và khám phá hết tiềm năng của mình.

Tử vi sự nghiệp năm 2023 khuyến khích người tuổi Mùi giúp đỡ cấp dưới tại nơi làm việc. Họ có kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời và nên sử dụng chúng trong công việc, trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người khác sẽ thêm phước báu cho cuộc sống tuổi Mùi.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

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Tử vi tháng 4/2023 cho biết, cuối tuần này những con giáp sau thời tới cản không được, khổ tận cam lai, chuẩn bị phát tài phát lộc.

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