11 ngày cuối tháng 11, Ngọc Hoàng 'xả' núi vàng, 3 con giáp lanh lẹ hơn người, hưởng trọn phú quý, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, thiên hạ chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 14:55

3 con giáp dưới đây bước vào 11 ngày cuối tháng 11, nhờ có tài lộc Trời Phật ban phát mà vận mệnh may mắn hơn người, làm gì cũng ra tiền.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, tuổi Mùi có điềm báo gặp được quý nhân trong 11 ngày cuối tháng 11, bất kể làm việc gì cũng có người chỉ đường dẫn lối bởi họ là những người dày dặn kinh nghiệm. 

Con giáp này biết được những ưu điểm của mình và dễ dàng phát huy khả năng ở mức cao nhất có thể để không bỏ lỡ thăng tiến. 

Chẳng những vậy, niềm vui còn tới với Mùi khi tài lộc ào ào đổ về túi. Bản mệnh vô cùng phấn khởi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào hơn. Người làm kinh doanh thu về nhiều lợi nhuận khi các đơn hàng, khách hàng tấp nập. Việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

11 ngày cuối tháng 11, Ngọc Hoàng 'xả' núi vàng, 3 con giáp lanh lẹ hơn người, hưởng trọn phú quý, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, thiên hạ chẳng ai bằng - Ảnh 1
Tuổi Mùi có điềm báo gặp được quý nhân trong 11 ngày cuối tháng 11, bất kể làm việc gì cũng có người chỉ đường dẫn lối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong 11 ngày cuối tháng 11. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

11 ngày cuối tháng 11, Ngọc Hoàng 'xả' núi vàng, 3 con giáp lanh lẹ hơn người, hưởng trọn phú quý, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, thiên hạ chẳng ai bằng - Ảnh 2
Tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong 11 ngày cuối tháng 11. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn không thiếu tham vọng và nghị lực. Thìn sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Tử vi trong 11 ngày cuối tháng 11 cho biết, con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, Thìn chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Thời gian này, khi tài vận khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc không còn phải là vấn đề đau đầu của người tuổi Thìn nữa. Con giáp này có thể làm một mà thu ba thu bốn, tận hưởng cuộc sống sung túc đầy đủ.

Ngoài ra, trong thời gian này do không chịu ảnh hưởng của bất cứ hung tinh nào nên vận sức khỏe của người tuổi Thìn rất tốt, không phát sinh bất cứ vấn đề ngoài dự kiến nào.

11 ngày cuối tháng 11, Ngọc Hoàng 'xả' núi vàng, 3 con giáp lanh lẹ hơn người, hưởng trọn phú quý, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, thiên hạ chẳng ai bằng - Ảnh 3
Tử vi trong 11 ngày cuối tháng 11 cho biết, con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối

Tử vi dự báo chỉ 5 tiếng nữa có 3 con giáp gặt hái được nhiều tài lộc, được quý nhân chỉ đường dẫn lối.

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