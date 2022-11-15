Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 06:58

Tử vi dự báo chỉ 5 tiếng nữa có 3 con giáp gặt hái được nhiều tài lộc, được quý nhân chỉ đường dẫn lối.

Tuổi Ngọ

Xét về phương diện công danh sự nghiệp, sắp tới Ngọ được Chính Quan dẫn đường dẫn lối nên không còn lo lắng, phân vân khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chính nhờ sự sáng suốt khi đưa ra quyết định mà bạn mang đến lợi nhuận lớn cho bản thân, cơ hội mở mang tài chính cũng đi đến một cách nhanh chóng. 

Chỉ trong 5 tiếng nữa, những người làm kinh doanh có thừa lợi nhuận để tính đến chuyện mở rộng địa bàn kinh doanh hay nghiệm thu thêm sản phẩm mới. 

Tình cảm thời gian này ấm êm nhất với những người có gia đình, mọi khúc mắc hay hiểu lầm trước đó được bạn làm hòa và tình cảm lại gắn kết vui vẻ như xưa. Sự tha thứ đối với những người thân sẽ không làm chúng ta xấu đi mà càng khiến các thành viên thêm yêu thương lẫn nhau. 

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối - Ảnh 1
Nhờ sự sáng suốt mà Ngọ mang đến lợi nhuận lớn cho bản thân, cơ hội mở mang tài chính cũng đến một cách nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tính tình hiền lành, nhân hậu và bao bụng. Vì vậy mà họ được nhiều người yêu mến. Thìn thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Họ không ngừng học hỏi, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Chỉ trong 5 tiếng nữa, tài vận của Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Người tuổi Thìn làm kinh doanh sẽ trả hết nợ nần, ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn.

Thời điểm này Thìn bận luôn chân luôn tay nhưng cũng có lúc bản mệnh được ngồi lại và tận hưởng sự thảnh thơi. Người tuổi Thìn cũng được dự đoán sẽ gặp được may mắn trong chuyện tình duyên.

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối - Ảnh 2
Chỉ trong 5 tiếng nữa, tài vận của Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá trong thời gian tới. Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.

Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại. Ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng. Tuy nhiên, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng để thực hiện các công việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa. Bạn cần cân nhắc kĩ để đưa ra những quyết định tối ưu, giúp đảm bảo cân bằng thu chi.

Chỉ 5 tiếng nữa, Thần Tài chốt bảng vàng, 3 con giáp có tài lộc bám gót, danh vọng như ‘nước chảy chỗ trũng’, chính thức kết thúc thời gian tăm tối - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận tài lộc 'lấn át' thiên hạ, sự nghiệp thăng hoa, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận tài lộc 'lấn át' thiên hạ, sự nghiệp thăng hoa, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý

Trong ngày 10 ngày tới, có 3 tuổi ăn lộc Thần Tài, phát tài phát lộc, lợi nhuận tăng vọt.

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