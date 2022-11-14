Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận tài lộc 'lấn át' thiên hạ, sự nghiệp thăng hoa, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:52

Trong ngày 10 ngày tới, có 3 tuổi ăn lộc Thần Tài, phát tài phát lộc, lợi nhuận tăng vọt.

Tuổi Mão

Cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ sắp tới chính là người tuổi Mão. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Mão vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy".

Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong thời gian tới và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Mão trong 10 ngày tới được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận tài lộc 'lấn át' thiên hạ, sự nghiệp thăng hoa, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Mão vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bản mệnh nói được làm được. Cho dù làm gì thì người tuổi Thân cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Một khi đã đặt ra mục tiêu, người tuổi Thân sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Thân được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Giai đoạn này Thân cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Thân có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức.

Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Nếu mở rộng mạng lưới quan hệ, Thân sẽ tìm được con đường phát triển sự nghiệp.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận tài lộc 'lấn át' thiên hạ, sự nghiệp thăng hoa, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp có vận tài lộc 'lấn át' thiên hạ, sự nghiệp thăng hoa, thỏa sức tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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