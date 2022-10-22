10 ngày cuối cùng của tháng 10, khổ tận cam lai, 3 con giáp được căn phú quý, chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp phất phát, gia tăng của cải, sung túc khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 07:05

10 ngày cuối cùng của tháng 10, khổ tận cam lai, 3 con giáp được căn phú quý, chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp phất phát, gia tăng của cải, sung túc khó ai bằng

Tuổi Dần

Trong 10 ngày cuối của tháng này, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Dần có bước tiến triển quan trọng, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Những kiến thức phong phú có thể giúp bạn tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau cho một vấn đề, khiến đồng nghiệp và cấp trên ấn tượng. Cục diện tam hội cho thấy hôm nay tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ một nhân vật đặc biệt nào đó, người phù hợp và có thể cùng bản mệnh bước những bước dài hơi trong tương lai. 

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Dần có thể kiếm được một khoản kha khá trong những ngày này, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi giúp ích bạn rất nhiều trong công cuộc làm giàu. Người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản kha khá nếu đã cố gắng làm việc suốt thời gian qua. Đây chính là phần thưởng khích lệ của cấp trên với bạn.

10 ngày cuối cùng của tháng 10, khổ tận cam lai, 3 con giáp được căn phú quý, chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp phất phát, gia tăng của cải, sung túc khó ai bằng - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối của tháng này, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Dần có bước tiến triển quan trọng, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Dù Ngọ rất bận rộn nhưng bạn vẫn có thể hoàn thành và thể hiện rất tốt trong công việc trong những ngày cuối cùng của tháng 10 này. Ngọ cũng có cơ hội tiếp xúc với những nhiệm vụ mới, nâng cao năng lực và thu được nhiều kinh nghiệm và lợi nhuận, rất tốt cho tương lai. Bản mệnh được quý nhân che chở và tạo cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân. Ngọ không cần phải quá lao lực nhưng vẫn thực hiện tốt các kế hoạch đã đặt ra trước đó, con giáp này đạt được những thành quả nhất định trên vận trình sự nghiệp. 

Tình hình tài chính tươi sáng, con giáp này không lo thiếu hụt tiền bạc. Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, vì thế mà những đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những cơ hội nhiều triển vọng khác. Đặc biệt là những người làm dịch vụ, kinh doanh buôn bán, họ sẽ dễ thu được tài lộc dồi dào, dân văn phòng chỉ cần chăm chỉ làm việc cũng có thể nhận được thưởng.

10 ngày cuối cùng của tháng 10, khổ tận cam lai, 3 con giáp được căn phú quý, chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp phất phát, gia tăng của cải, sung túc khó ai bằng - Ảnh 2
Tình hình tài chính tươi sáng, con giáp này không lo thiếu hụt tiền bạc. Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi khá hài hòa, tiến triển tốt đẹp trong 10 ngày cuối của tháng 10 mang tới may mắn cho con đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Đường công danh của tuổi Hợi có điềm báo thăng tiến, con giáp này có môi trường phát triển tốt. Con giáp này cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với cấp trên chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận. Nếu bản mệnh làm việc nghiêm túc, nỗ lực, cầu tiến, thẳng thắn, trung thực thì kết quả này là hoàn toàn xứng đáng, không ai có thể phủ nhận hay đưa ra ý kiến phản đối được.

Ngũ hành tương sinh nên đường tài lộc khá thuận lợi, cơ hội kiếm tiền tự tìm đến với con giáp này chứ không phải bôn ba vất vả nhiều như người khác. Tuổi Hợi chỉ cần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn thì tài lộc sẽ dồi dào. Người làm công ăn lương nếu muộn cải thiện thu nhập có thể tìm kiếm nghề tay trái. Những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán rất dễ phát tài trong hôm nay, kiếm tiền lên tay hơn hẳn.

10 ngày cuối cùng của tháng 10, khổ tận cam lai, 3 con giáp được căn phú quý, chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp phất phát, gia tăng của cải, sung túc khó ai bằng - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi khá hài hòa, tiến triển tốt đẹp trong 10 ngày cuối của tháng 10 mang tới may mắn cho con đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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