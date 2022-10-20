Tử vi 12 ngày tới (20/10-31/10), 3 con giáp nào rũ sạch bùn đen, bứt phá trở thành "cỗ máy kiếm tiền", giàu nhì không ai nhận giàu nhất?

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 08:25

Tử vi 12 ngày tới (20/10-31/10), 3 con giáp sau rũ sạch bùn đen, bứt phá trở thành "cỗ máy kiếm tiền", giàu nhì không ai nhận giàu nhất

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi có thể không phải những người nổi bật hay xuất sắc nhất trong đám đông, nhưng họ lại là những người rất thực tế. Những người khác chỉ thích nói mà không thích làm, còn tuổi Hợi thì ngược lại. Bên cạnh đó, với khả năng trực giác tốt, nắm bắt nhanh, tuổi Hợi cũng thường gặp may trong các vấn đề tiền bạc, được coi là ông “Thần tài” của mỗi gia đình.

Tử vi học có nói trong 12 ngày tới thì tuổi Hợi không có gì cần phải lo lắng gì về tài chính, sự nghiệp nữa. Tuổi Hợi được Thần tài để ý, quý nhân giúp sức, mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu có sẽ nằm trong tầm tay của tuổi Hợi. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi 12 ngày tới (20/10-31/10), 3 con giáp nào rũ sạch bùn đen, bứt phá trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', giàu nhì không ai nhận giàu nhất? - Ảnh 1
Tuổi Hợi được Thần tài để ý, quý nhân giúp sức, mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu có sẽ nằm trong tầm tay của tuổi Hợi. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Phải nói rằng trong 12 ngày tới là thời gian vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu vì bạn được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Dự án mới cũng được giao cho bạn và nhờ dự án này bạn sẽ kiếm được khoản thu kha khá. Một người trách nhiệm, tràn đầy nhiệt huyết như tuổi Sửu thì đâu cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bạn đang đảm nhận.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên kể từ ngày 20/10 đến hết tháng tới đây, tuổi Sửu sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Vận tài lộc của Sửu cũng thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Sửu là người khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ ham học hỏi, có tinh thần cầu thị nên đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Tử vi 12 ngày tới (20/10-31/10), 3 con giáp nào rũ sạch bùn đen, bứt phá trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', giàu nhì không ai nhận giàu nhất? - Ảnh 2
Phải nói rằng trong 12 ngày tới là thời gian vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu vì bạn được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Dự án mới cũng được giao cho bạn và nhờ dự án này bạn sẽ kiếm được khoản thu kha khá. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà được mọi người xung quanh hết mực quý mến. Trong số những con giáp, tuổi Mão là những người có được cuộc sống bình yên nhất vì luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Dù vậy, tuổi Mão cũng như những người khác, vẫn gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, đặc biệt vào những năm gần đây, cuộc sống của tuổi Mão khá bấp bênh về công việc lẫn nhân duyên. 

Tử vi học có nói, trong 12 ngày tới, vận may tuổi Mão sẽ bất ngờ lội ngược dòng, có cơ hội đổi đời. Từ thời điểm này trở đi, đường công danh, tài lộc của tuổi Mão được cho là sẽ lên “như diều gặp gió” với những thành quả trông thấy. Tuổi Mão được thần tài chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng kiếm được nhiều tiền. Trước khi bước qua năm mới, tuổi Mão nếu như không mua được nhà và xe thì ít nhất trong tài khoản cũng có số tiền lớn, đủ để dành làm vốn kinh doanh vào năm sau. 

Tử vi 12 ngày tới (20/10-31/10), 3 con giáp nào rũ sạch bùn đen, bứt phá trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', giàu nhì không ai nhận giàu nhất? - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 12 ngày tới, vận may tuổi Mão sẽ bất ngờ lội ngược dòng, có cơ hội đổi đời. Từ thời điểm này trở đi, đường công danh, tài lộc của tuổi Mão được cho là sẽ lên “như diều gặp gió” với những thành quả trông thấy. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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